Олег Тиньков отказался от российского гражданства

10 октября об отказе от российского гражданства также сообщил бизнесмен Юрий Мильнер. Мильнер входит в топ-15 российского списка миллиардеров Forbes, его состояние оценивается в $7,3 млрд. Известно, что у бизнесмена имеется гражданство Израиля, которое он получил в 1999 г. В 2014 г. он переехал в США.