Газета
Общество

Олег Тиньков отказался от российского гражданства

Ведомости

Предприниматель Олег Тиньков заявил, что отказывается от российского гражданства, фото соответствующего заявления он опубликовал в своем Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«Я официально отказался от российского гражданства», – написал он.

28 апреля «Интеррос» Владимира Потанина объявила о покупке 35% в TCS Group у семьи Олега Тинькова. Центробанк одобрил сделку, ее детали не разглашались. Параметры сделки «Интеррос» не раскрыл. В интервью газете The New York Times Тиньков заявил, что его якобы заставили продать долю в банке.

Ранее от российского гражданства отказался и основатель финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский. В Revolut изданию The Telegraph рассказали, что бизнесмен является гражданином Великобритании. От российского паспорта он отказался в 2022 г., уточнил представитель компании.

10 октября об отказе от российского гражданства также сообщил бизнесмен Юрий Мильнер. Мильнер входит в топ-15 российского списка миллиардеров Forbes, его состояние оценивается в $7,3 млрд. Известно, что у бизнесмена имеется гражданство Израиля, которое он получил в 1999 г. В 2014 г. он переехал в США.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных