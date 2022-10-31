Олег Тиньков отказался от российского гражданства
Предприниматель Олег Тиньков заявил, что отказывается от российского гражданства, фото соответствующего заявления он опубликовал в своем Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
«Я официально отказался от российского гражданства», – написал он.
Ранее от российского гражданства отказался и основатель финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский. В Revolut изданию The Telegraph рассказали, что бизнесмен является гражданином Великобритании. От российского паспорта он отказался в 2022 г., уточнил представитель компании.
10 октября об отказе от российского гражданства также сообщил бизнесмен Юрий Мильнер. Мильнер входит в топ-15 российского списка миллиардеров Forbes, его состояние оценивается в $7,3 млрд. Известно, что у бизнесмена имеется гражданство Израиля, которое он получил в 1999 г. В 2014 г. он переехал в США.
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