Экспорт углеводородов из России в Азию через Севморпуть вырос на 14,5%

В октябре объем экспорта СПГ стал самым высоким в 2024 г., достигнув 3,06 млн т, что на 2,5% больше показателя за аналогичный период 2023 г. По данным Kpler, результат октября уступает только рекорду в 3,2 млн т, достигнутому в декабре 2023 г. В целом за 10 месяцев этого года поставки СПГ из России выросли до 27,4 млн т, или на 4,7% в годовом исчислении.