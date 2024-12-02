Экспорт углеводородов из России в Азию через Севморпуть вырос на 14,5%
Экспорт углеводородов из России через восточный сектор Северного морского пути (СМП) достиг 4,47 млн т, увеличившись на 14,5% в 2024 г., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Kpler.
По данным издания, «Новатэк» отправил 35 партий, увеличив отгрузки с «Ямал СПГ» до 2,4 млн т (на 5% в годовом выражении). Основное увеличение объема грузопотока связано с ростом поставок нефти в Китай, которые выросли на 33%, достигнув 2 млн т, преимущественно через мурманские порты.
19 ноября «Новатэк»осуществил разгрузку в китайских портах Цзянсу и Чжоушань последних поставок СПГ из проекта «Ямал СПГ», доставленных по Севморпути. Танкеры Arc7 «Николай Зубов» и «Рудольф Самойлович» планируют вернуться в Сабетту в начале декабря в балласте. Новые танкеры, направляющиеся на восток, не ожидаются, что означает завершение навигационного сезона по СМП. Кроме «Новатэка», в этом сезоне «Газпром» также отправил в Китай партию СПГ объемом 72 000 т из проекта «Портовая СПГ».
По информации «Росатома», подводить итоги года преждевременно, но уже можно говорить о росте общего грузопотока по Севморпути более чем на 5% в годовом исчислении.
Рекордный объем поставок был зафиксирован в 2021 г., когда «Новатэк» отправил 44 партии СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, что эквивалентно примерно 3,29 млн т. Правительство ожидало, что в 2024 г. объем отгрузок углеводородов по Северному морскому пути значительно увеличится, в основном благодаря запуску проекта «Арктик СПГ – 2», в котором «Новатэк» владеет 60%. Но заводу по производству СПГ, попавшему под американские санкции, сейчас сложно выполнять заказы из-за отказов покупателей и нехватки танкерного флота.
В октябре объем экспорта СПГ стал самым высоким в 2024 г., достигнув 3,06 млн т, что на 2,5% больше показателя за аналогичный период 2023 г. По данным Kpler, результат октября уступает только рекорду в 3,2 млн т, достигнутому в декабре 2023 г. В целом за 10 месяцев этого года поставки СПГ из России выросли до 27,4 млн т, или на 4,7% в годовом исчислении.
В марте «Ведомости» со ссылкой на обзор Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) Global Gas Outlook 2050 писали, что к 2026 г. поставки СПГ на мировом рынке начнут доминировать над трубопроводными поставками по объему отгрузки потребителям. Китай останется крупнейшим импортером СПГ до 2030 г., после чего его место займет Индия.