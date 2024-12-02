Выручка «Промомеда» выросла на 34% за январь – сентябрь 2024 года
За девять месяцев текущего года «Промомед» показал рост выручки на 34%, что вдвое больше роста фармацевтического рынка (17%). Это следует из отчета компании, опубликованного на ее сайте. Выручка достигла 10,7 млрд руб.
Доля препаратов эндокринологического и онкологического портфелей в выручке за указанный период составила 53%. Изменение структуры выручки объясняется «опережающими темпами роста этих сегментов, а также выводом новых препаратов в рынок», уточняется в отчете.
В эндокринологическом сегменте выручка выросла на 49% по сравнению с январем – сентябрем 2023 г. и составила 3,1 млрд руб. Показатель увеличился за счет продаж продукта для терапии лишнего веса и ожирения «Энлигрия» и препарата «Квинсента» для лечения диабета.
Отдельно в онкологическом сегменте выручка за девять месяцев 2024 г. выросла на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2,5 млрд руб. Рост обусловлен выводом на рынок препаратов в онкогематологии и онкоурологии.
На 30 сентября 2024 г. чистый долг/LTM EBITDA снизился по сравнению с 30 июня 2024 г. и составил 2,3х. «Промомед» подтвердил финансовый прогноз на 2024 г.
В октябре «Промомед» раньше заявленных сроков объявил о завершении процедуры регистрации лекарственного препарата нового поколения «Велгия» (международное непатентованное наименование «Семаглутид») для лечения избыточного веса и ожирения любой степени тяжести. На этом фоне акции компании росли несколько дней подряд.