Выручка «Промомеда» выросла на 34% за январь – сентябрь 2024 года

В эндокринологическом сегменте выручка выросла на 49% по сравнению с январем – сентябрем 2023 г. и составила 3,1 млрд руб. Показатель увеличился за счет продаж продукта для терапии лишнего веса и ожирения «Энлигрия» и препарата «Квинсента» для лечения диабета.