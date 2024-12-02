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Выручка «Промомеда» выросла на 34% за январь – сентябрь 2024 года

Ведомости

За девять месяцев текущего года «Промомед» показал рост выручки на 34%, что вдвое больше роста фармацевтического рынка (17%). Это следует из отчета компании, опубликованного на ее сайте. Выручка достигла 10,7 млрд руб.

Доля препаратов эндокринологического и онкологического портфелей в выручке за указанный период составила 53%. Изменение структуры выручки объясняется «опережающими темпами роста этих сегментов, а также выводом новых препаратов в рынок», уточняется в отчете.

В эндокринологическом сегменте выручка выросла на 49% по сравнению с январем – сентябрем 2023 г. и составила 3,1 млрд руб. Показатель увеличился за счет продаж продукта для терапии лишнего веса и ожирения «Энлигрия» и препарата «Квинсента» для лечения диабета.

Отдельно в онкологическом сегменте выручка за девять месяцев 2024 г. выросла на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2,5 млрд руб. Рост обусловлен выводом на рынок препаратов в онкогематологии и онкоурологии.

На 30 сентября 2024 г. чистый долг/LTM EBITDA снизился по сравнению с 30 июня 2024 г. и составил 2,3х. «Промомед» подтвердил финансовый прогноз на 2024 г.

В октябре «Промомед» раньше заявленных сроков объявил о завершении процедуры регистрации лекарственного препарата нового поколения «Велгия» (международное непатентованное наименование «Семаглутид») для лечения избыточного веса и ожирения любой степени тяжести. На этом фоне акции компании росли несколько дней подряд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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