Акции «Промомеда» растут второй день подряд на новостях о новом препарате
Акции биофармацевтической компании «Промомед» на Московской бирже растут второй торговый день подряд. По состоянию на 14:30 мск они прибавили 5% (386,45 руб.) по сравнению с закрытием основной сессии в четверг, 3 октября.
На пиках торгов в пятницу цена бумаги «Промомеда» превышала 408 руб. (+2% от цены IPO). Годовой максимум стоимости акций компании зафиксирован 25 июля (440 руб., +10%), минимум – 2 сентября (332,4 руб., –17%). Цена одной акции в рамках IPO «Промомеда» составила 400 руб.
В пятницу, 4 октября, «Промомед» раньше заявленных сроков объявил о завершении процедуры регистрации лекарственного препарата нового поколения «Велгия» (международное непатентованное наименование «Семаглутид») для лечения избыточного веса и ожирения любой степени тяжести.
Препарат «Велгия» снижает вес и способствует коррекции метаболических нарушений, которые лежат в основе формирования целого ряда сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Первые партии препарата группа выпустит в гражданский оборот в IV квартале 2024 г.
Во время IPO (первичного размещения акций) в начале июля 2024 г. «Промомед» презентовал стратегию, где заявил, что в период с 2025 по 2030 гг. зарегистрирует 31 новый препарат.
По данным исследования Strategy Partners, в 2024 г. российский рынок препаратов для борьбы с лишним весом и диабетом достигнет 9,5 млрд руб. Эксперты ожидают, что к 2032 г. объем этого рынка составит более 100 млрд руб.