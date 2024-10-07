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Акции «Промомеда» растут второй день подряд на новостях о новом препарате

Ведомости

Акции биофармацевтической компании «Промомед» на Московской бирже растут второй торговый день подряд. По состоянию на 14:30 мск они прибавили 5% (386,45 руб.) по сравнению с закрытием основной сессии в четверг, 3 октября.

На пиках торгов в пятницу цена бумаги «Промомеда» превышала 408 руб. (+2% от цены IPO). Годовой максимум стоимости акций компании зафиксирован 25 июля (440 руб., +10%), минимум – 2 сентября (332,4 руб., –17%). Цена одной акции в рамках IPO «Промомеда» составила 400 руб.

В пятницу, 4 октября, «Промомед» раньше заявленных сроков объявил о завершении процедуры регистрации лекарственного препарата нового поколения «Велгия» (международное непатентованное наименование «Семаглутид») для лечения избыточного веса и ожирения любой степени тяжести.

Препарат «Велгия» снижает вес и способствует коррекции метаболических нарушений, которые лежат в основе формирования целого ряда сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Первые партии препарата группа выпустит в гражданский оборот в IV квартале 2024 г.

Во время IPO (первичного размещения акций) в начале июля 2024 г. «Промомед» презентовал стратегию, где заявил, что в период с 2025 по 2030 гг. зарегистрирует 31 новый препарат. 

По данным исследования Strategy Partners, в 2024 г. российский рынок препаратов для борьбы с лишним весом и диабетом достигнет 9,5 млрд руб. Эксперты ожидают, что к 2032 г. объем этого рынка составит более 100 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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