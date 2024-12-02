Азербайджанская Socar начала поставки газа в Словакию

Генеральный директор SPP Войтех Ференц отмечал, что компания поддерживает продолжение транспортировки российского газа по территории Украины в течение длительного времени, поскольку это наиболее экономически эффективное решение для клиентов. Если она откажется от поставок из России, закупит весь необходимый объем из другого источника и физически доставит его транзитом в Словакию, это обойдется SPP как минимум на 140 млн евро дороже.