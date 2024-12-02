Азербайджанская Socar начала поставки газа в Словакию
Азербайджанская госкомпания Socar с 1 декабря 2024 г. начала поставлять природный газ в Словакию. Об этом сообщается на сайте компании.
Поставки осуществляются в рамках краткосрочного пилотного контракта между Socar и крупнейшим поставщиком энергии в Словакии SPP. Компании стремятся развивать долгосрочное энергетическое партнерство, говорится в сообщении. Словакия стала 12 страной, которая покупает азербайджанский газ. Республика поставляет газ в Болгарию, Венгрию, Грецию, Грузию, Италию, Румынию, Северную Македонию, Сербию, Словению, Турцию и Хорватию.
13 ноября SPP объявила, что подписала краткосрочный пилотный контракт на покупку природного газа у Socar и рассмотрит возможность заключения более долгосрочной сделки, так как опасается возможного прекращения поставок из России через Украину.
Генеральный директор SPP Войтех Ференц отмечал, что компания поддерживает продолжение транспортировки российского газа по территории Украины в течение длительного времени, поскольку это наиболее экономически эффективное решение для клиентов. Если она откажется от поставок из России, закупит весь необходимый объем из другого источника и физически доставит его транзитом в Словакию, это обойдется SPP как минимум на 140 млн евро дороже.
Российский газ поступает в Европу тремя основными способами: через Украину в Словакию, через Турцию в Болгарию и в виде сжиженного природного газа (СПГ). 27 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не будет продлевать договор с Россией о транзите газа, который истекает в конце 2024 г.