Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Азербайджанская Socar начала поставки газа в Словакию

Ведомости

Азербайджанская госкомпания Socar с 1 декабря 2024 г. начала поставлять природный газ в Словакию. Об этом сообщается на сайте компании.

Поставки осуществляются в рамках краткосрочного пилотного контракта между Socar и крупнейшим поставщиком энергии в Словакии SPP. Компании стремятся развивать долгосрочное энергетическое партнерство, говорится в сообщении. Словакия стала 12 страной, которая покупает азербайджанский газ. Республика поставляет газ в Болгарию, Венгрию, Грецию, Грузию, Италию, Румынию, Северную Македонию, Сербию, Словению, Турцию и Хорватию.

13 ноября SPP объявила, что подписала краткосрочный пилотный контракт на покупку природного газа у Socar и рассмотрит возможность заключения более долгосрочной сделки, так как опасается возможного прекращения поставок из России через Украину.

Генеральный директор SPP Войтех Ференц отмечал, что компания поддерживает продолжение транспортировки российского газа по территории Украины в течение длительного времени, поскольку это наиболее экономически эффективное решение для клиентов. Если она откажется от поставок из России, закупит весь необходимый объем из другого источника и физически доставит его транзитом в Словакию, это обойдется SPP как минимум на 140 млн евро дороже.

Российский газ поступает в Европу тремя основными способами: через Украину в Словакию, через Турцию в Болгарию и в виде сжиженного природного газа (СПГ). 27 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не будет продлевать договор с Россией о транзите газа, который истекает в конце 2024 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных