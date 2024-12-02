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Путин вывел компанию «Балтика» из временного управления Росимущества

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому из временного управления Росимущества выводятся активы пивоваренной компании «Балтика». Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, положения о «Балтике» теряют силу в указе от 16 июля 2023 г. «О внесении изменений в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг и долей юрлиц, в отношении которых вводится временное управление».

В этом указе говорилось, что во временное управление Росимущества переходят 100% долей в уставном капитале ООО «Пивоваренная компания "Балтика"». Из них 98,56% долей принадлежат Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% долей – ООО «Хоппи Юнион», и 0,09% долей – Carlsberg Deutschland GmbH.

«Балтика» – один из крупнейших производителей пива в России с мощностью выпуска 52 млн дал пива в месяц, т. е. около 620 млн дал в год. В портфель компании входят бренды «Жигулевское», Zatecky Gus, «Дон» и др. Она владеет восемью заводами в разных городах России, в том числе в Воронеже, Новосибирске и Санкт-Петербурге.

В марте 2024 г. «Балтика», «Карлсберг Казахстан», «Виста БиУайКо» и «Калсберг Азербайджан» подписали соглашение о том, что права на бренд на рынках за пределами России с 1 апреля 2024 г. возвращаются «Балтике» с уплатой вознаграждения за период его использования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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