Путин вывел компанию «Балтика» из временного управления Росимущества
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому из временного управления Росимущества выводятся активы пивоваренной компании «Балтика». Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, положения о «Балтике» теряют силу в указе от 16 июля 2023 г. «О внесении изменений в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг и долей юрлиц, в отношении которых вводится временное управление».
В этом указе говорилось, что во временное управление Росимущества переходят 100% долей в уставном капитале ООО «Пивоваренная компания "Балтика"». Из них 98,56% долей принадлежат Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% долей – ООО «Хоппи Юнион», и 0,09% долей – Carlsberg Deutschland GmbH.
«Балтика» – один из крупнейших производителей пива в России с мощностью выпуска 52 млн дал пива в месяц, т. е. около 620 млн дал в год. В портфель компании входят бренды «Жигулевское», Zatecky Gus, «Дон» и др. Она владеет восемью заводами в разных городах России, в том числе в Воронеже, Новосибирске и Санкт-Петербурге.
В марте 2024 г. «Балтика», «Карлсберг Казахстан», «Виста БиУайКо» и «Калсберг Азербайджан» подписали соглашение о том, что права на бренд на рынках за пределами России с 1 апреля 2024 г. возвращаются «Балтике» с уплатой вознаграждения за период его использования.