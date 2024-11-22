Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Суд прекратил уголовное дело экс-президента «Балтики» Шерстенникова

Ведомости

Выборгский суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело в отношении бывшего президента пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Шерстенников был задержан в ноябре 2023 г., он обвинялся в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Вице-президенту «Балтики» Антону Рогачевскому вменялось пособничество (ч. 5 ст. 33 – ч. 1 ст. 201 УК РФ).

Как сообщала руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева, летом 2023 г. фигуранты, действуя в интересах ГК «Карлсберг», совершили заведомо невыгодные для ООО «ПК «Балтика» сделки. Речь шла о передаче на 20 лет лицензионного права интеллектуальной собственности на использование бренда «Балтика» в пользу ООО «Виста БиУай Ко» и ТОО «Карлсберг Казахстан». Передача этого права предусматривала возможность поставок продукции в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению, Таджикистан, Монголию и Украину. Совершенное фигурантами повлекло утрату возможности ООО «ПК «Балтика» осуществления экспортных поставок и получения прибыли.

В марте этого года «Балтика», «Карлсберг Казахстан», «Виста БиУайКо» и «Калсберг Азербайджан» подписали соглашение о том, что права на бренд на рынках за пределами России с 1 апреля 2024 г. возвращаются «Балтике» с уплатой вознаграждения за период его использования.

«Достижение соглашения стало возможным в большей степени благодаря Шерстенникову. Каких-либо материальных и иных претензий "Балтика" к Шерстенникову не имеет», – говорится в сообщении пресс-службы.

Суд прекратил дело с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в 80 000 руб.

«Балтика» – один из крупнейших производителей пива в России с мощностью выпуска 52 млн дал пива в месяц, т. е. около 620 млн дал в год. В портфель компании входят бренды «Жигулевское», Zatecky Gus, «Дон» и др. Она владеет восемью заводами в разных городах России, в том числе в Воронеже, Новосибирске и Санкт-Петербурге. Компания принадлежит датскому холдингу Carlsberg. В июле 2023 г. президент России Владимир Путин подписал указ о передаче «Балтики» во временное управление Росимущества.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных