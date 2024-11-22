Суд прекратил уголовное дело экс-президента «Балтики» Шерстенникова

«Балтика» – один из крупнейших производителей пива в России с мощностью выпуска 52 млн дал пива в месяц, т. е. около 620 млн дал в год. В портфель компании входят бренды «Жигулевское», Zatecky Gus, «Дон» и др. Она владеет восемью заводами в разных городах России, в том числе в Воронеже, Новосибирске и Санкт-Петербурге. Компания принадлежит датскому холдингу Carlsberg. В июле 2023 г. президент России Владимир Путин подписал указ о передаче «Балтики» во временное управление Росимущества.