Суд прекратил уголовное дело экс-президента «Балтики» Шерстенникова
Выборгский суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело в отношении бывшего президента пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.
Шерстенников был задержан в ноябре 2023 г., он обвинялся в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Вице-президенту «Балтики» Антону Рогачевскому вменялось пособничество (ч. 5 ст. 33 – ч. 1 ст. 201 УК РФ).
Как сообщала руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева, летом 2023 г. фигуранты, действуя в интересах ГК «Карлсберг», совершили заведомо невыгодные для ООО «ПК «Балтика» сделки. Речь шла о передаче на 20 лет лицензионного права интеллектуальной собственности на использование бренда «Балтика» в пользу ООО «Виста БиУай Ко» и ТОО «Карлсберг Казахстан». Передача этого права предусматривала возможность поставок продукции в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению, Таджикистан, Монголию и Украину. Совершенное фигурантами повлекло утрату возможности ООО «ПК «Балтика» осуществления экспортных поставок и получения прибыли.
В марте этого года «Балтика», «Карлсберг Казахстан», «Виста БиУайКо» и «Калсберг Азербайджан» подписали соглашение о том, что права на бренд на рынках за пределами России с 1 апреля 2024 г. возвращаются «Балтике» с уплатой вознаграждения за период его использования.
«Достижение соглашения стало возможным в большей степени благодаря Шерстенникову. Каких-либо материальных и иных претензий "Балтика" к Шерстенникову не имеет», – говорится в сообщении пресс-службы.
Суд прекратил дело с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в 80 000 руб.
«Балтика» – один из крупнейших производителей пива в России с мощностью выпуска 52 млн дал пива в месяц, т. е. около 620 млн дал в год. В портфель компании входят бренды «Жигулевское», Zatecky Gus, «Дон» и др. Она владеет восемью заводами в разных городах России, в том числе в Воронеже, Новосибирске и Санкт-Петербурге. Компания принадлежит датскому холдингу Carlsberg. В июле 2023 г. президент России Владимир Путин подписал указ о передаче «Балтики» во временное управление Росимущества.