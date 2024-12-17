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На «Госуслугах» запустили жизненную ситуацию «Начните бизнес онлайн»

Ведомости

Новая жизненная ситуация «Начните бизнес онлайн» появилась на портале «Госуслуги», сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на площадке национального центра «Россия».

«Запустили на "Госуслугах" новую жизненную ситуацию "Начните бизнес онлайн". В результате все услуги для регистрации бизнеса собрали в одном месте. Разом можно выбрать систему налогообложения, зарегистрировать бизнес и создать аккаунт на портале "Госуслуги"», – сказал он (цитата по ТАСС).

Услуга позволяет получить лицензию, зарегистрировать кассу, товарный знак и др.

В январе «Ведомости» писали, что Минцифры подготовило новую схему взаимодействия бизнеса с органами власти – все официальные запросы государства компаниям и ответы на них будут проводиться через портал «Госуслуги». 

При этом представители бизнеса отмечали и риски в связи с таким взаимодействием. Вице-президент «Деловой России» Нонна Каграманян отмечала, что главное замечание деловых объединений касается рисков сбоев единого портала, они растут при массовом направлении большого объема информации. Предприниматели предложили создать для этого отдельную информационную систему. 

12 декабря в Госдуму внесли законопроект, согласно которому некоммерческие организации (НКО) в форме благотворительного фонда могут обязать подтверждать свои страницы в соцсетях через портал «Госуслуги». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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