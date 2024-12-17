На «Госуслугах» запустили жизненную ситуацию «Начните бизнес онлайн»
Новая жизненная ситуация «Начните бизнес онлайн» появилась на портале «Госуслуги», сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на площадке национального центра «Россия».
«Запустили на "Госуслугах" новую жизненную ситуацию "Начните бизнес онлайн". В результате все услуги для регистрации бизнеса собрали в одном месте. Разом можно выбрать систему налогообложения, зарегистрировать бизнес и создать аккаунт на портале "Госуслуги"», – сказал он (цитата по ТАСС).
Услуга позволяет получить лицензию, зарегистрировать кассу, товарный знак и др.
В январе «Ведомости» писали, что Минцифры подготовило новую схему взаимодействия бизнеса с органами власти – все официальные запросы государства компаниям и ответы на них будут проводиться через портал «Госуслуги».
При этом представители бизнеса отмечали и риски в связи с таким взаимодействием. Вице-президент «Деловой России» Нонна Каграманян отмечала, что главное замечание деловых объединений касается рисков сбоев единого портала, они растут при массовом направлении большого объема информации. Предприниматели предложили создать для этого отдельную информационную систему.
12 декабря в Госдуму внесли законопроект, согласно которому некоммерческие организации (НКО) в форме благотворительного фонда могут обязать подтверждать свои страницы в соцсетях через портал «Госуслуги».