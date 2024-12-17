На «Госуслугах» запустили жизненную ситуацию «Начните бизнес онлайн»

«Запустили на "Госуслугах" новую жизненную ситуацию "Начните бизнес онлайн". В результате все услуги для регистрации бизнеса собрали в одном месте. Разом можно выбрать систему налогообложения, зарегистрировать бизнес и создать аккаунт на портале "Госуслуги"», – сказал он (цитата по ТАСС).