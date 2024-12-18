Из-за скидок на маркетплейсах 30,7% россиян не покупают товары на сайтах брендов
30,7% россиян перестали покупать товары на сайтах брендов, поскольку увидели их на маркетплейсах со скидкой, следует из опроса исследовательского центра «Позиция», с которым ознакомились «Ведомости».
Опрос проводился в декабре 2024 г. среди 1254 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет, проживающих в России. Среди участников опроса 42,4% совершают онлайн-покупки несколько раз месяц, 18,6% – раз в месяц, 14,7% – раз в 2-3 месяца.
Согласно исследованию, 54,8% россиян считают, что скидки маркетплейсов создают неравную конкуренцию для малого и среднего бизнеса. Из них 35,8% частично разделяют эту позицию, 19% – полностью согласны с ней. Потребители отметили, что бонусы онлайн-площадок ведут к ухудшению качества товаров и услуг у малого и среднего бизнеса. С таким утверждением полностью согласны 16,4% опрошенных, частично – 42,4%.
Самой популярной причиной отказа от покупки среди респондентов является доступность товара по более выгодной цене в другом канале. На это указали 29,6% участников опроса, а 22,5% потребителей заметили, что чаще всего останавливаются от покупки, поскольку ждут большего снижения цены. Еще 20,8% россиян отказываются от товара из-за ожидания поступления зарплаты или иного дохода. 15,1% опрошенных не покупают товар, так как осознают импульсивность покупки, еще 12,1% отказываются от товара, поскольку он стоит дороже запланированной суммы.
Чаще всего на распродажах потребители приобретают со скидками одежду и обувь (42,2%). На втором месте – бытовая техника и электроника (28,5%). В топ также вошли продукты питания и бытовая химия (27,3%), товары для дома и сада, красоты и здоровья (по 20,6%). При выборе товара 33,7% опрошенных узнают информацию и отзывы о нем на маркетплейсах. Еще 25,4% для этой цели изучают социальные сети бренда, а 24,3% – собственные интернет-магазины компаний. 16,6% потребителей заявили, что узнают больше о товаре в офлайн-магазинах.
27 ноября президент Ассоциации книгораспространителей (АСКР) Светлана Зорина сообщила, что с ноября 2023 г. по ноябрь 2024 г. в России было закрыто 220 книжных магазинов, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2022–2023 гг. По ее мнению, ключевой причиной роста темпов закрытия магазинов стал ценовой демпинг со стороны маркетплейсов. На маркетплейсах бумажная книга может стоить на 30–50% ниже, чем в офлайн-рознице. Удерживать такие цены и предлагать существенные скидки указанные платформы могут из-за более низких издержек, поскольку в отличие от офлайн-розницы у них нет затрат на аренду помещения и на выплату зарплат большому штату сотрудников, резюмировала Зорина.