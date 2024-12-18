Из-за скидок на маркетплейсах 30,7% россиян не покупают товары на сайтах брендов

27 ноября президент Ассоциации книгораспространителей (АСКР) Светлана Зорина сообщила, что с ноября 2023 г. по ноябрь 2024 г. в России было закрыто 220 книжных магазинов, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2022–2023 гг. По ее мнению, ключевой причиной роста темпов закрытия магазинов стал ценовой демпинг со стороны маркетплейсов. На маркетплейсах бумажная книга может стоить на 30–50% ниже, чем в офлайн-рознице. Удерживать такие цены и предлагать существенные скидки указанные платформы могут из-за более низких издержек, поскольку в отличие от офлайн-розницы у них нет затрат на аренду помещения и на выплату зарплат большому штату сотрудников, резюмировала Зорина.