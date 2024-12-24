Экспорт российского зерна и продуктов его переработки превысил 83 млн тонн

С 1 июля ЕС ввел запретительные тарифы на зерновые и масличные культуры, а также продукты их переработки из России и Белоруссии. Новые меры коснутся продукции, которая напрямую или косвенно экспортируются в страны ЕС. Запретительные тарифы не будут влиять на транзит через ЕС в третьи государства. Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут отмечала, что Россия остается приверженной гуманитарной политике и готова поставлять еду в Евросоюз в необходимом объеме.