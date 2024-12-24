Экспорт российского зерна и продуктов его переработки превысил 83 млн тонн
Экспорт зерна и продуктов его переработки превысил 83,5 млн т по состоянию на 15 декабря, сообщили в Россельхознадзоре со ссылкой на данные ФГИС «Аргус-Фито».
Показатель на 4%, или 3,5 млн т, превышает показатель аналогичного периода 2023 г. Тогда экспорт из России составил 80 млн т. Уточняется, что основной объем отгрузок приходится на страны Ближнего Востока, Африки и Азии.
Кроме того, ведомство отмечает и увеличение отгрузок продуктов переработки зерна, в том числе глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью. «С начала 2024 г. экспорт продуктов переработки зерна (различные виды муки, круп, солода и т. д.) составил 2 млн т, превысив на 18% аналогичный период 2023 г.», – говорится в сообщении.
Наибольший рост по объемам закупок российского зерна показали Шри-Ланка, Марокко, Индия, Вьетнам, Сирия, а также Нигерия. Отгрузки российского зерна возобновились в Палестину, Эфиопию, Джибути, Сьерра-Леоне.
В начале сентября Россельхознадзор отмечал, что за январь – август из России экспортировано 57,96 млн т зерна и продуктов его переработки – это на 3,5 млн т, или 7%, превышает показатель аналогичного периода 2023 г. Основной объем составили: пшеница – 37,1 млн т, ячмень – 6,1 млн т, кукуруза – 5,2 млн т.
С 1 июля ЕС ввел запретительные тарифы на зерновые и масличные культуры, а также продукты их переработки из России и Белоруссии. Новые меры коснутся продукции, которая напрямую или косвенно экспортируются в страны ЕС. Запретительные тарифы не будут влиять на транзит через ЕС в третьи государства. Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут отмечала, что Россия остается приверженной гуманитарной политике и готова поставлять еду в Евросоюз в необходимом объеме.