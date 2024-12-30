Россия в 2024 году установила рекорд по урожаю риса

Кроме того, рис возделывают в Республике Дагестан, Ростовской области, Чеченской Республике и Приморском крае. По данным Минсельхоза, к 2030 г. планируется выйти на показатели до 2 млн т. Это, как заявили в ведомстве, обеспечит внутренние потребности и создаст экспортный потенциал.