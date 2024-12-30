Россия в 2024 году установила рекорд по урожаю риса
В 2024 г. российские аграрии обновили рекорд по сбору риса, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства. Согласно предварительным данным, урожай превысил 1,2 млн т – показатель выше уровня предыдущего года на 17%.
Всего площади посевов риса в РФ составляют около 207 000 га. Почти две трети производства приходится на Краснодарский край, уточнили в ведомстве. В завершающемся году урожай риса в регионе составил 829 000 т.
Кроме того, рис возделывают в Республике Дагестан, Ростовской области, Чеченской Республике и Приморском крае. По данным Минсельхоза, к 2030 г. планируется выйти на показатели до 2 млн т. Это, как заявили в ведомстве, обеспечит внутренние потребности и создаст экспортный потенциал.
В июле правительство России продлило запрет на вывоз риса из страны до конца 2024 г. Мера предусматривает ряд исключений: ограничения не распространяется на поставки продукции в государства – члены Евразийского экономического союза, в Абхазию и Южную Осетию.
В проекте постановления от 18 ноября это исключение не претерпело изменений. В ноябре Минсельхоз предложил продлить временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 30 июня 2025 г.
Из-за больших остатков стоимость риса в октябре – ноябре 2024 г. в Краснодарском крае снизилась относительно того же периода 2023 г. Цена на рис-сырец находится в районе 30 руб. за кг, заявлял в декабре председатель Национального рисового союза Игорь Лобач.