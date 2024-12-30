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Россия в 2024 году установила рекорд по урожаю риса

Ведомости

В 2024 г. российские аграрии обновили рекорд по сбору риса, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства. Согласно предварительным данным, урожай превысил 1,2 млн т – показатель выше уровня предыдущего года на 17%.

Всего площади посевов риса в РФ составляют около 207 000 га. Почти две трети производства приходится на Краснодарский край, уточнили в ведомстве. В завершающемся году урожай риса в регионе составил 829 000 т.

Кроме того, рис возделывают в Республике Дагестан, Ростовской области, Чеченской Республике и Приморском крае. По данным Минсельхоза, к 2030 г. планируется выйти на показатели до 2 млн т. Это, как заявили в ведомстве, обеспечит внутренние потребности и создаст экспортный потенциал.

В июле правительство России продлило запрет на вывоз риса из страны до конца 2024 г. Мера предусматривает ряд исключений: ограничения не распространяется на поставки продукции в государства – члены Евразийского экономического союза, в Абхазию и Южную Осетию.

В проекте постановления от 18 ноября это исключение не претерпело изменений. В ноябре Минсельхоз предложил продлить временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 30 июня 2025 г.

Из-за больших остатков стоимость риса в октябре – ноябре 2024 г. в Краснодарском крае снизилась относительно того же периода 2023 г. Цена на рис-сырец находится в районе 30 руб. за кг, заявлял в декабре председатель Национального рисового союза Игорь Лобач.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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