Минсельхоз предлагает продлить временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы
Минсельхоз предложил продлить временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 30 июня 2025 г., соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В 2024 г. продолжилось увеличение объемов производства риса-сырца после снижения в 2022 г. до 920 000 т., вызванного аварией на Федоровском подпорном гидроузле и затоплением посевных площадей на территории Краснодарского края – основного региона-производителя риса-сырца, сообщило ведомство, отметив, что продолжение временного запрета на вывоз сырья позволит не допустить возникновения дефицита на внутреннем рынке и обеспечит стабильность ценовой ситуации.
При этом, по мнению Минсельхоза, ситуация с семенами риса для посева в настоящий момент стабильна и не требует дополнительного регулирования. «С учетом запросов со стороны государств-партнеров о поставках посевного материала, считаем возможным исключить семена риса из-под действия временного запрета», – заключило ведомство.
6 июля правительство России продлило запрет на вывоз риса из страны до конца 2024 г. Мера предусматривает ряд исключений: ограничения не распространяется на поставки продукции в государства – члены Евразийского экономического союза, в Абхазию и Южную Осетию. В проекте постановления от 18 ноября это исключение не претерпело изменений.
Минсельхоз принял решение о временном запрете экспорта риса, рисовой крупы и кормовых аминокислот в июле 2022 г. В пресс-службе уточняли, что это решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности страны, сохранение стабильных внутренних цен на данную продукцию, а также поддержку отраслей животноводства и переработки. В декабре 2022 г. запрет был продлен сначала до июня, а затем и до декабря 2023 г.