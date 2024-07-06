Правительство продлило запрет на вывоз риса из России до конца 2024 года
Правительство РФ продлило временное ограничение на вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря 2024 г., решение принято для поддержания стабильности на внутреннем продовольственном рынке, сообщила пресс-служба кабмина.
Мера предусматривает ряд исключений: ограничения не будут распространяться на поставки продукции в государства – члены Евразийского экономического союза, в Абхазию и Южную Осетию.
Правительство также допускает поставки риса в другие страны для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок, добавили в пресс-службе.
Минсельхоз принял решение о временном запрете экспорта риса, рисовой крупы и кормовых аминокислот в июле 2022 г. В пресс-службе уточняли, что это решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности страны, сохранение стабильных внутренних цен на данную продукцию, а также поддержку отраслей животноводства и переработки. В декабре 2022 г. запрет был продлен сначала до июня, а затем и до декабря 2023 г.
В конце ноября прошлого года Минсельхоз России предложил продлить запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 30 июня 2024 г.