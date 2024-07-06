Правительство продлило запрет на вывоз риса из России до конца 2024 года

Минсельхоз принял решение о временном запрете экспорта риса, рисовой крупы и кормовых аминокислот в июле 2022 г. В пресс-службе уточняли, что это решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности страны, сохранение стабильных внутренних цен на данную продукцию, а также поддержку отраслей животноводства и переработки. В декабре 2022 г. запрет был продлен сначала до июня, а затем и до декабря 2023 г.