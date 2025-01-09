Основатель «Суточно.ру» заявил о планах провести IPO

По словам Кузнецова, сервис готов к выходу на биржу с точек зрения внутренних процессов, оперативного и корпоративного управления, но осуществление плана возможно только при благоприятных условиях на фондовом рынке. Гендиректор считает, что проведение IPO – логичный шаг для быстроразвивающихся компаний.