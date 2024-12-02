К 2030 году онлайн-сервисы путешествий займут 71% рынка краткосрочной аренды

К 2030 году онлайн-сервисы путешествий займут 71% рынка краткосрочной арендыДоля офлайн-каналов, сайтов объектов и соцсетей сократится с 55% до 29%
К 2030 г. онлайн тревел-агентства будут определять остальные каналы продаж на рынке краткосрочной аренды жилья. По итогам 2024 г. их доля составит 45% рынка (150 млрд руб.), а в 2030 г. – 71% (856 млрд руб.). Об этом говорится в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР). Доля альтернативного сегмента – офлайн-каналы, продажи через сайты объектов, социальные сети и др. – сократится с 55% в 2024 г. (183 млрд руб.) до 29% в 2030 г. (343 млрд руб.) соответственно, следует из отчета ЦСР.
Эксперты отмечают «высокий потенциал роста» рынка краткосрочной аренды жилья на фоне активного развития внутреннего туризма и дефицита объектов размещения. По оценке ЦСР, его объем к концу 2024 г. составит 333 млрд руб. В период с 2024 по 2030 гг. рынок в денежном эквиваленте будет расти в среднем на 24% в год, достигнув более 1,2 трлн руб. к 2030 г.