К 2030 году онлайн-сервисы путешествий займут 71% рынка краткосрочной аренды

К 2030 г. онлайн тревел-агентства будут определять остальные каналы продаж на рынке краткосрочной аренды жилья. По итогам 2024 г. их доля составит 45% рынка (150 млрд руб.), а в 2030 г. – 71% (856 млрд руб.). Об этом говорится в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР). Доля альтернативного сегмента – офлайн-каналы, продажи через сайты объектов, социальные сети и др. – сократится с 55% в 2024 г. (183 млрд руб.) до 29% в 2030 г. (343 млрд руб.) соответственно, следует из отчета ЦСР.