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К 2030 году онлайн-сервисы путешествий займут 71% рынка краткосрочной аренды

Доля офлайн-каналов, сайтов объектов и соцсетей сократится с 55% до 29%
Лиана Липанова
Денис Кузнецов
Максим Стулов / Ведомости

К 2030 г. онлайн тревел-агентства будут определять остальные каналы продаж на рынке краткосрочной аренды жилья. По итогам 2024 г. их доля составит 45% рынка (150 млрд руб.), а в 2030 г. – 71% (856 млрд руб.). Об этом говорится в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР). Доля альтернативного сегмента – офлайн-каналы, продажи через сайты объектов, социальные сети и др. – сократится с 55% в 2024 г. (183 млрд руб.) до 29% в 2030 г. (343 млрд руб.) соответственно, следует из отчета ЦСР.

Эксперты отмечают «высокий потенциал роста» рынка краткосрочной аренды жилья на фоне активного развития внутреннего туризма и дефицита объектов размещения. По оценке ЦСР, его объем к концу 2024 г. составит 333 млрд руб. В период с 2024 по 2030 гг. рынок в денежном эквиваленте будет расти в среднем на 24% в год, достигнув более 1,2 трлн руб. к 2030 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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