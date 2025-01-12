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США почти за год втрое увеличили поставки шоколада из России

Ведомости

США увеличили поставки российской продукции из какао, в основном шоколада, в три раза по сравнению с 2023 г. Такие данные приводит «РИА Новости» со ссылкой на американскую статслужбу.

В январе-ноябре штаты закупили российского шоколада на $2,48 млн. Такой показатель, пишет агентство, стал максимальным с 2021 г. В частности, в ноябре 2024 г. США импортировали российского какао на $389 000, что стало наибольшим объемом с января 2022 г. 

За девять месяцев прошлого года США закупили в РФ шоколада на $2,1 млн, в то время как в 2023 г. было ввезено в 3,3 раза меньше этой продукции, писало ранее «РИА Новости».

Россия ранее заняла второе место по объемам поставок пива в Грузию ($1,7 млн), уступив только Германии, которая поставила напиток на сумму $4,6 млн. Суммарные объемы импорта пива Грузией за первые девять месяцев 2024 г. достигли $13,6 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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