США почти за год втрое увеличили поставки шоколада из России
США увеличили поставки российской продукции из какао, в основном шоколада, в три раза по сравнению с 2023 г. Такие данные приводит «РИА Новости» со ссылкой на американскую статслужбу.
В январе-ноябре штаты закупили российского шоколада на $2,48 млн. Такой показатель, пишет агентство, стал максимальным с 2021 г. В частности, в ноябре 2024 г. США импортировали российского какао на $389 000, что стало наибольшим объемом с января 2022 г.
За девять месяцев прошлого года США закупили в РФ шоколада на $2,1 млн, в то время как в 2023 г. было ввезено в 3,3 раза меньше этой продукции, писало ранее «РИА Новости».
Россия ранее заняла второе место по объемам поставок пива в Грузию ($1,7 млн), уступив только Германии, которая поставила напиток на сумму $4,6 млн. Суммарные объемы импорта пива Грузией за первые девять месяцев 2024 г. достигли $13,6 млн.