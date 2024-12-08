Россия нарастила экспорт шоколада в США в 2,5 раза за год
Российские поставки шоколада в США выросли до максимальных с января 2022 г. уровней, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные американской статистической службы.
Российские поставщики в октябре нарастили продажи шоколада в 3,4 раза, а за год поставки увеличились в 2,5 раза до $381 000, передает агентство. Такой объем стал наибольшим с января 2022 г., когда РФ поставила Штатам шоколада на сумму $461 000.
За девять месяцев 2024 г. США закупили в РФ шоколада на $2,1 млн, в то время как в прошлом году было ввезено в 3,3 раза меньше этой продукции, указывает агентство.
Сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» в текущем году начал экспортировать в Китай восемь товаров собственного бренда, писали «Ведомости» со ссылкой на представителя онлайн-ритейлера. «Самокат» зарегистрировал магазин на одной из ведущих онлайн-платформ – Jingdong Mall. На ней можно заказать «Белевскую пастилу», молочный и горький шоколад на меду, жевательный мармелад со вкусом колы и в форме мишек, а также освежающие конфеты со вкусом мандарина.