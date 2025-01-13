Импорт российских деталей для самолетов в США достиг максимума за три года
Импорт комплектующих для самолетов из России в США в ноябре 2024 г. вырос до $7,6 млн, что стало максимальным показателем с февраля 2022 г. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные американской таможни.
По сравнению с ноябрем годом ранее импорт вырос в 1,6 раза. С января по декабрь 2024 г. поставки комплектующих составили $31,4 млн (в 2023 г. – $30,6 млн).
После начала спецоперации России на Украине США ввели масштабные санкции против РФ, которые затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др. В частности, 10 января управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) ввело санкции против «Газпром нефти», ее главы Александра Дюкова и «Сургутнефтегаза». Под новые ограничения также попали глава «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов, заместители министра энергетики РФ Роман Маршавин и Эдуард Шереметцев, дочерние компании «Газпром СПГ Портовая» и «Газпром шельфпроект», «Ачимгаз», «Русгазбурения», совместное предприятие «Газпрома» и «Лукойла» – «Лаявожнефтегаз».