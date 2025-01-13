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Импорт российских деталей для самолетов в США достиг максимума за три года

Ведомости

Импорт комплектующих для самолетов из России в США в ноябре 2024 г. вырос до $7,6 млн, что стало максимальным показателем с февраля 2022 г. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные американской таможни.

По сравнению с ноябрем годом ранее импорт вырос в 1,6 раза. С января по декабрь 2024 г. поставки комплектующих составили $31,4 млн (в 2023 г. – $30,6 млн).

После начала спецоперации России на Украине США ввели масштабные санкции против РФ, которые затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др. В частности, 10 января управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) ввело санкции против «Газпром нефти», ее главы Александра Дюкова и «Сургутнефтегаза». Под новые ограничения также попали глава «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов, заместители министра энергетики РФ Роман Маршавин и Эдуард Шереметцев, дочерние компании «Газпром СПГ Портовая» и «Газпром шельфпроект», «Ачимгаз», «Русгазбурения», совместное предприятие «Газпрома» и «Лукойла» – «Лаявожнефтегаз».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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