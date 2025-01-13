Импорт российских деталей для самолетов в США достиг максимума за три года

После начала спецоперации России на Украине США ввели масштабные санкции против РФ, которые затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др. В частности, 10 января управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) ввело санкции против «Газпром нефти», ее главы Александра Дюкова и «Сургутнефтегаза». Под новые ограничения также попали глава «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов, заместители министра энергетики РФ Роман Маршавин и Эдуард Шереметцев, дочерние компании «Газпром СПГ Портовая» и «Газпром шельфпроект», «Ачимгаз», «Русгазбурения», совместное предприятие «Газпрома» и «Лукойла» – «Лаявожнефтегаз».