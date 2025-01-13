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Reuters: власти Германии могут полностью выйти из доли Uniper

Ведомости

Правительство ФРГ может продать всю свою долю в энергетической компании Uniper стоимостью $18,8 млрд, пишет Reuters со ссылкой на три источника.

Немецким властям принадлежит 99,12% компании после национализации в 2022 г. Сейчас кабмин ФРГ рассматривает частичную продажу акций или повторное IPO примерно 25% в качестве предпочтительного варианта, но также рассматривает возможность полного выхода из доли Uniper, следует из материала.

Двое собеседников агентства сообщили, что предложение о продаже поступило канадскому фонду Brookfield. «Полная продажа частному инвестиционному фонду станет одной из крупнейших в Европе за последние годы», – говорится в материале.

Источники также уточнили, что для заключения сделки парламенту ФРГ нужно принять закон, позволяющий Uniper возобновить выплату дивидендов. Этого права энергетическая компания лишилась в связи с правительственной программой финансовой помощи в размере 13,5 млрд евро.

Uniper являлась импортером российского газа в Германию до 2022 г. Тогда западные страны ввели санкции в отношении России в связи с началом спецоперации на Украине. В ноябре 2022 г. Uniper сообщила о чистом убытке в 40 млрд евро за девять месяцев 2022 г. из-за сокращения, а затем и полной остановки поставок газа из России.

В июне 2024 г. Uniper объявила о решении расторгнуть свои долгосрочные контракты на поставку российского газа, что означает расторжение контрактов на поставку газа с российской «Газпром экспорт». В немецкой компании заявляли, что, несмотря на остановку поставок, долгосрочные контракты на поставку газа между двумя компаниями все еще имели юридическую силу, а отдельные контракты продолжали бы действовать до середины 2030-х.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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