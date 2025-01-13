Reuters: власти Германии могут полностью выйти из доли Uniper
Правительство ФРГ может продать всю свою долю в энергетической компании Uniper стоимостью $18,8 млрд, пишет Reuters со ссылкой на три источника.
Немецким властям принадлежит 99,12% компании после национализации в 2022 г. Сейчас кабмин ФРГ рассматривает частичную продажу акций или повторное IPO примерно 25% в качестве предпочтительного варианта, но также рассматривает возможность полного выхода из доли Uniper, следует из материала.
Двое собеседников агентства сообщили, что предложение о продаже поступило канадскому фонду Brookfield. «Полная продажа частному инвестиционному фонду станет одной из крупнейших в Европе за последние годы», – говорится в материале.
Источники также уточнили, что для заключения сделки парламенту ФРГ нужно принять закон, позволяющий Uniper возобновить выплату дивидендов. Этого права энергетическая компания лишилась в связи с правительственной программой финансовой помощи в размере 13,5 млрд евро.
Uniper являлась импортером российского газа в Германию до 2022 г. Тогда западные страны ввели санкции в отношении России в связи с началом спецоперации на Украине. В ноябре 2022 г. Uniper сообщила о чистом убытке в 40 млрд евро за девять месяцев 2022 г. из-за сокращения, а затем и полной остановки поставок газа из России.
В июне 2024 г. Uniper объявила о решении расторгнуть свои долгосрочные контракты на поставку российского газа, что означает расторжение контрактов на поставку газа с российской «Газпром экспорт». В немецкой компании заявляли, что, несмотря на остановку поставок, долгосрочные контракты на поставку газа между двумя компаниями все еще имели юридическую силу, а отдельные контракты продолжали бы действовать до середины 2030-х.