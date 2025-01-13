Reuters: власти Германии могут полностью выйти из доли Uniper

Uniper являлась импортером российского газа в Германию до 2022 г. Тогда западные страны ввели санкции в отношении России в связи с началом спецоперации на Украине. В ноябре 2022 г. Uniper сообщила о чистом убытке в 40 млрд евро за девять месяцев 2022 г. из-за сокращения, а затем и полной остановки поставок газа из России.