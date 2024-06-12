Uniper расторгла свои долгосрочные контракты на поставку российского газа

В компании утверждают, что несмотря на остановку поставок, долгосрочные контракты на поставку газа между двумя компаниями все еще имели юридическую силу, а отдельные контракты продолжали бы действовать до середины 2030-х. В результате понесенных «существенных убытков» Uniper в конце 2022 г. инициировала арбитражное разбирательство против «Газпром экспорта» – такая возможность разрешения споров была оговорена в контракте, а в прошлом обе стороны «неоднократно использовали ее в отношении других споров», добавили в компании.