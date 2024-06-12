Uniper расторгла свои долгосрочные контракты на поставку российского газа
Немецкая Uniper объявила о решении расторгнуть свои долгосрочные контракты на поставку российского газа. Это означает расторжение контрактов на поставку газа с российской «Газпром экспорт», говорится в сообщении компании.
«Это решение стало возможным после того, как арбитражный суд [в Стокгольме] 7 июня предоставил Uniper право расторгнуть контракты и присудил ей компенсацию в размере более 13 млрд евро за объемы газа, которые "Газпром экспорт" не поставлял с середины 2022 г.», – заявили в Uniper.
В компании утверждают, что несмотря на остановку поставок, долгосрочные контракты на поставку газа между двумя компаниями все еще имели юридическую силу, а отдельные контракты продолжали бы действовать до середины 2030-х. В результате понесенных «существенных убытков» Uniper в конце 2022 г. инициировала арбитражное разбирательство против «Газпром экспорта» – такая возможность разрешения споров была оговорена в контракте, а в прошлом обе стороны «неоднократно использовали ее в отношении других споров», добавили в компании.
Как утверждала компания при обращении в арбитраж, из-за нехватки ресурса из РФ компания вынуждена замещать объемы по более высокой цене для выполнения обязательств перед клиентами, эти расходы составили 11,6 млрд евро и продолжат расти до конца 2024 г.
В начале ноября 2022 г. Uniper сообщила о чистом убытке в 40 млрд евро за девять месяцев 2022 г. из-за сокращения, а затем и полной остановки поставок газа из России. За аналогичный период 2021 г. Uniper получила убыток в 4,8 млрд евро.
Российская сторона тогда не признала нарушение контрактов и правомерность заявленных требований Uniper о возмещении убытков.
В середине марта Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ООО «Газпром экспорт» к Uniper и швейцарской Metha-Methanhandel GmbH о запрете на ведение спора в международном арбитраже. В случае нарушения постановления компаниям грозит штраф 14,3 млрд евро в пользу истца, говорилось в решении суда.