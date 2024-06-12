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Uniper расторгла свои долгосрочные контракты на поставку российского газа

Ведомости

Немецкая Uniper объявила о решении расторгнуть свои долгосрочные контракты на поставку российского газа. Это означает расторжение контрактов на поставку газа с российской «Газпром экспорт», говорится в сообщении компании.

«Это решение стало возможным после того, как арбитражный суд [в Стокгольме] 7 июня предоставил Uniper право расторгнуть контракты и присудил ей компенсацию в размере более 13 млрд евро за объемы газа, которые "Газпром экспорт" не поставлял с середины 2022 г.», – заявили в Uniper.

В компании утверждают, что несмотря на остановку поставок, долгосрочные контракты на поставку газа между двумя компаниями все еще имели юридическую силу, а отдельные контракты продолжали бы действовать до середины 2030-х. В результате понесенных «существенных убытков» Uniper в конце 2022 г. инициировала арбитражное разбирательство против «Газпром экспорта» – такая возможность разрешения споров была оговорена в контракте, а в прошлом обе стороны «неоднократно использовали ее в отношении других споров», добавили в компании.

Как утверждала компания при обращении в арбитраж, из-за нехватки ресурса из РФ компания вынуждена замещать объемы по более высокой цене для выполнения обязательств перед клиентами, эти расходы составили 11,6 млрд евро и продолжат расти до конца 2024 г.

В начале ноября 2022 г. Uniper сообщила о чистом убытке в 40 млрд евро за девять месяцев 2022 г. из-за сокращения, а затем и полной остановки поставок газа из России. За аналогичный период 2021 г. Uniper получила убыток в 4,8 млрд евро.

Российская сторона тогда не признала нарушение контрактов и правомерность заявленных требований Uniper о возмещении убытков.

В середине марта Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ООО «Газпром экспорт» к Uniper и швейцарской Metha-Methanhandel GmbH о запрете на ведение спора в международном арбитраже. В случае нарушения постановления компаниям грозит штраф 14,3 млрд евро в пользу истца, говорилось в решении суда.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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