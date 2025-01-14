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Группа «Аэрофлот» увеличила перевозки пассажиров в 2024 году на 16,8%

Ведомости

В 2024 г. группа «Аэрофлот» перевезла 55,3 млн пассажиров, что на 16,8% больше по сравнению с 2023 г. Об этом сообщается в отчете группы.

На внутренних линиях в 2024 г. перевозки увеличились на 12,8%, достигнув 42,6 млн пассажиров, а на международных линиях перевозки увеличились на 32,7% до 12,7 млн пассажиров.

По данным группы, процент занятости пассажирских кресел составил 89,6%, что на на 2,1 п. п. больше в выражении год к году.

В декабре 2024 г. количество перевезенных пассажиров увеличилось на 7,4% по сравнению с декабрем 2023 г. По данным «Аэрофлота», количество перевезенных пассажиров достигло 4 млн человек.

Пассажиропоток авиакомпании «Аэрофлот» в 2024 г. составил 30,08 млн пассажиров, что на 19,3% больше по сравнению с 2023 г.

В ноябре стало известно, что «Аэрофлот» станет первой российской авиакомпанией, которая возьмет самолеты в «мокрый лизинг», перевозчик предварительно договорился об этом с авиакомпанией iFly. В ноябре «Аэрофлот» объявил и о росте перевозок за 10 месяцев 2024 г. Группа «Аэрофлот» перевезла 47,3 млн пассажиров, что на 18,2% больше в годовом выражении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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