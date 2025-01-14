Группа «Аэрофлот» увеличила перевозки пассажиров в 2024 году на 16,8%
В 2024 г. группа «Аэрофлот» перевезла 55,3 млн пассажиров, что на 16,8% больше по сравнению с 2023 г. Об этом сообщается в отчете группы.
На внутренних линиях в 2024 г. перевозки увеличились на 12,8%, достигнув 42,6 млн пассажиров, а на международных линиях перевозки увеличились на 32,7% до 12,7 млн пассажиров.
По данным группы, процент занятости пассажирских кресел составил 89,6%, что на на 2,1 п. п. больше в выражении год к году.
В декабре 2024 г. количество перевезенных пассажиров увеличилось на 7,4% по сравнению с декабрем 2023 г. По данным «Аэрофлота», количество перевезенных пассажиров достигло 4 млн человек.
Пассажиропоток авиакомпании «Аэрофлот» в 2024 г. составил 30,08 млн пассажиров, что на 19,3% больше по сравнению с 2023 г.
В ноябре стало известно, что «Аэрофлот» станет первой российской авиакомпанией, которая возьмет самолеты в «мокрый лизинг», перевозчик предварительно договорился об этом с авиакомпанией iFly. В ноябре «Аэрофлот» объявил и о росте перевозок за 10 месяцев 2024 г. Группа «Аэрофлот» перевезла 47,3 млн пассажиров, что на 18,2% больше в годовом выражении.