Группа «Аэрофлот» увеличила перевозки пассажиров в 2024 году на 16,8%

В ноябре стало известно, что «Аэрофлот» станет первой российской авиакомпанией, которая возьмет самолеты в «мокрый лизинг», перевозчик предварительно договорился об этом с авиакомпанией iFly. В ноябре «Аэрофлот» объявил и о росте перевозок за 10 месяцев 2024 г. Группа «Аэрофлот» перевезла 47,3 млн пассажиров, что на 18,2% больше в годовом выражении.