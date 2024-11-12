Группа «Аэрофлот» увеличила перевозки пассажиров на 18% с января по октябрь

В сентябре «Ведомости» со ссылкой на обзор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) по ключевым сегментам транспортного комплекса писали, что пассажиропоток российских авиакомпаний по итогам 2024 г. может составить 112 млн человек, что на 6% больше, чем в прошлом году. Отмечалось, что перевозки на внутренних линиях могут составить 84 млн пассажиров – на 1% больше, чем годом ранее. При этом на международных линиях обслужат 28 млн пассажиров (+25% год к году).