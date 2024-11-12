Группа «Аэрофлот» увеличила перевозки пассажиров на 18% с января по октябрь
За 10 месяцев 2024 г. группа «Аэрофлот» перевезла 47,3 млн пассажиров, что на 18,2% больше в годовом выражении. Об этом сообщается в отчете авиакомпании.
На внутренних линиях с января по октябрь было перевезено 36,6 млн пассажиров (на 13,7% больше год к году), а на международных – 10,7 млн (+36,9%). Пассажирооборот вырос на 22,7%, предельный пассажирооборот – на 19,8%. Занятость пассажирских кресел составила 90%, показав рост на 2,1% в годовом исчислении. Авиакомпания «Аэрофлот» нарастила перевозки на 21,6% (до 25,7 млн пассажиров), пассажирооборот перевозчика увеличился на 26,9%.
Группа также опубликовала результаты за октябрь 2024 г. Число пассажиров, перевезенных группой «Аэрофлот» в этот период, выросло до 4,8 млн человек – на 14,2% больше в годовом исчислении. При этом на внутренних линиях было перевезено 3,6 млн пассажиров, что на 10,3% больше, чем в октябре 2023 г., а на международных – 1,2 млн человек (+27,4%). Рост пассажиропотока «Аэрофлота» составил 17,6%, предельного пассажиропотока – 15,9%.
Доля заполненных пассажирских кресел в октябре составила 91,1% (на 1,3% больше, чем в прошлом году. На внутренних линиях показатель составил 94,7%, на международных – 86,2%. Авиакомпания «Аэрофлот» в октябре перевезла 2,5 млн пассажиров, что на 11,4% больше, чем в прошлом году, а пассажирооборот перевозчика увеличился на 19,4%.
В сентябре «Ведомости» со ссылкой на обзор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) по ключевым сегментам транспортного комплекса писали, что пассажиропоток российских авиакомпаний по итогам 2024 г. может составить 112 млн человек, что на 6% больше, чем в прошлом году. Отмечалось, что перевозки на внутренних линиях могут составить 84 млн пассажиров – на 1% больше, чем годом ранее. При этом на международных линиях обслужат 28 млн пассажиров (+25% год к году).
В первом полугодии 2024 г. пассажиропоток группы «Аэрофлот» увеличился на 21,4%, составив более 25,4 млн человек.