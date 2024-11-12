Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Группа «Аэрофлот» увеличила перевозки пассажиров на 18% с января по октябрь

Ведомости

За 10 месяцев 2024 г. группа «Аэрофлот» перевезла 47,3 млн пассажиров, что на 18,2% больше в годовом выражении. Об этом сообщается в отчете авиакомпании.

На внутренних линиях с января по октябрь было перевезено 36,6 млн пассажиров (на 13,7% больше год к году), а на международных – 10,7 млн (+36,9%). Пассажирооборот вырос на 22,7%, предельный пассажирооборот – на 19,8%. Занятость пассажирских кресел составила 90%, показав рост на 2,1% в годовом исчислении. Авиакомпания «Аэрофлот» нарастила перевозки на 21,6% (до 25,7 млн пассажиров), пассажирооборот перевозчика увеличился на 26,9%.

Группа также опубликовала результаты за октябрь 2024 г. Число пассажиров, перевезенных группой «Аэрофлот» в этот период, выросло до 4,8 млн человек – на 14,2% больше в годовом исчислении. При этом на внутренних линиях было перевезено 3,6 млн пассажиров, что на 10,3% больше, чем в октябре 2023 г., а на международных – 1,2 млн человек (+27,4%). Рост пассажиропотока «Аэрофлота» составил 17,6%, предельного пассажиропотока – 15,9%.

Доля заполненных пассажирских кресел в октябре составила 91,1% (на 1,3% больше, чем в прошлом году. На внутренних линиях показатель составил 94,7%, на международных – 86,2%. Авиакомпания «Аэрофлот» в октябре перевезла 2,5 млн пассажиров, что на 11,4% больше, чем в прошлом году, а пассажирооборот перевозчика увеличился на 19,4%.

В сентябре «Ведомости» со ссылкой на обзор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) по ключевым сегментам транспортного комплекса писали, что пассажиропоток российских авиакомпаний по итогам 2024 г. может составить 112 млн человек, что на 6% больше, чем в прошлом году. Отмечалось, что перевозки на внутренних линиях могут составить 84 млн пассажиров – на 1% больше, чем годом ранее. При этом на международных линиях обслужат 28 млн пассажиров (+25% год к году).

В первом полугодии 2024 г. пассажиропоток группы «Аэрофлот» увеличился на 21,4%, составив более 25,4 млн человек.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных