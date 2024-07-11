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Пассажирооборот «Аэрофлота» увеличился на 30% во II квартале этого года

Ведомости

Во II квартале этого года пассажирооборот авиакомпании «Аэрофлот» увеличился на 30,2% в годовом выражении. Это следует из операционных результатов группы за указанный период.

За II квартал «Аэрофлот» перевез 13,9 млн пассажиров, что на 21,2% больше, чем в прошлом году. Отдельно на внутренних рейсах компания перевезла 10,8 млн человек – зафиксирован рост на 15,9%. На международных линиях пассажиропоток составил 3,1 млн человек, что больше аналогичного периода прошлого года на 43,8%. В общей сложности авиакомпания увеличила перевозки на 24,6% – до 7,6 млн пассажиров.

Авиакомпания также предоставила отчетность за июнь этого года. По сравнению с таким же периодом 2023 г. объем перевозок за месяц увеличился на 19,9%, достигнув 5,2 млн пассажиров. На внутренних линиях «Аэрофлот» перевез 4,1 млн человек – на 16,6% больше июня 2023 г. На международных линиях было перевезено 1,1 млн человек – зафиксирован рост на 34,6%. Всего за июнь этого года авиакомпания перевезла 2,8 млн пассажиров, что больше аналогичного периода прошлого года на 20,5%. Пассажирооборот увеличился на 27%.

В конце июня стало известно, что пассажирооборот российских авиакомпаний в мае 2024 г. вырос на 10,6% в годовом выражении и составил 23,2 млрд пассажиро-километров (пкм). По данным Росавиации, на рейсах по России показатель составил 15 млрд пкм, а на зарубежных – 8,2 млрд пкм.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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