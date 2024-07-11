Пассажирооборот «Аэрофлота» увеличился на 30% во II квартале этого года

Авиакомпания также предоставила отчетность за июнь этого года. По сравнению с таким же периодом 2023 г. объем перевозок за месяц увеличился на 19,9%, достигнув 5,2 млн пассажиров. На внутренних линиях «Аэрофлот» перевез 4,1 млн человек – на 16,6% больше июня 2023 г. На международных линиях было перевезено 1,1 млн человек – зафиксирован рост на 34,6%. Всего за июнь этого года авиакомпания перевезла 2,8 млн пассажиров, что больше аналогичного периода прошлого года на 20,5%. Пассажирооборот увеличился на 27%.