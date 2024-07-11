Пассажирооборот «Аэрофлота» увеличился на 30% во II квартале этого года
Во II квартале этого года пассажирооборот авиакомпании «Аэрофлот» увеличился на 30,2% в годовом выражении. Это следует из операционных результатов группы за указанный период.
За II квартал «Аэрофлот» перевез 13,9 млн пассажиров, что на 21,2% больше, чем в прошлом году. Отдельно на внутренних рейсах компания перевезла 10,8 млн человек – зафиксирован рост на 15,9%. На международных линиях пассажиропоток составил 3,1 млн человек, что больше аналогичного периода прошлого года на 43,8%. В общей сложности авиакомпания увеличила перевозки на 24,6% – до 7,6 млн пассажиров.
Авиакомпания также предоставила отчетность за июнь этого года. По сравнению с таким же периодом 2023 г. объем перевозок за месяц увеличился на 19,9%, достигнув 5,2 млн пассажиров. На внутренних линиях «Аэрофлот» перевез 4,1 млн человек – на 16,6% больше июня 2023 г. На международных линиях было перевезено 1,1 млн человек – зафиксирован рост на 34,6%. Всего за июнь этого года авиакомпания перевезла 2,8 млн пассажиров, что больше аналогичного периода прошлого года на 20,5%. Пассажирооборот увеличился на 27%.
В конце июня стало известно, что пассажирооборот российских авиакомпаний в мае 2024 г. вырос на 10,6% в годовом выражении и составил 23,2 млрд пассажиро-километров (пкм). По данным Росавиации, на рейсах по России показатель составил 15 млрд пкм, а на зарубежных – 8,2 млрд пкм.