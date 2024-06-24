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Пассажирооборот российских авиакомпаний в мае вырос почти на 11%

Ведомости

Пассажирооборот российских авиакомпаний в мае 2024 г. вырос на 10,6% в годовом выражении и составил 23,2 млрд пассажиро-километров (пкм). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Росавиацию.

По данным агентства, на рейсах по России показатель составил 15 млрд пкм, а на зарубежных – 8,2 млрд. Годовой рост по первой категории составил 0,8%, а по второй – 34%. Отмечается, что пассажиропоток авиакомпаний увеличился в мае на 7,1% до 9,3 млн человек. Внутри страны было перевезено 7 млн пассажиров, за границу – 2,3 млн.

14 июня Росавиация со ссылкой на предварительные данные сообщала, что пассажиропоток авиакомпаний РФ в мае вырос год к году на 6,8% до 9,3 млн человек. Сообщалось, что В топ крупнейших вошли «Аэрофлот», «Победа», «Сибирь» (S7), «Россия» и «Уральские авиалинии».

13 июня Канада ввела дополнительные санкции против России. В МИДе страны пояснили, что в список попали лица и организации, которые якобы причастны к пропаганде и обходу санкций, а также входят в военно-промышленный комплекс РФ и поставляют ей технологии и компоненты для поддержки военных усилий. Ограничения установлены в отношении авиакомпании «Победа» и Российской национальной перестраховочной компании.

21 июня генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский сообщил, что компания увеличит зарплаты пилотам на 30% осенью 2024 г. По его словам, при налете 70 часов в месяц зарплата пилотов на широкофюзеляжных самолетах составит 624 000 руб. для командира воздушного судна (КВС) и 407 000 руб. для второго пилота. На узкофюзеляжных – 543 000 руб. для КВС и 283 000 руб. для второго пилота.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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