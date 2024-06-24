Пассажирооборот российских авиакомпаний в мае вырос почти на 11%
Пассажирооборот российских авиакомпаний в мае 2024 г. вырос на 10,6% в годовом выражении и составил 23,2 млрд пассажиро-километров (пкм). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Росавиацию.
По данным агентства, на рейсах по России показатель составил 15 млрд пкм, а на зарубежных – 8,2 млрд. Годовой рост по первой категории составил 0,8%, а по второй – 34%. Отмечается, что пассажиропоток авиакомпаний увеличился в мае на 7,1% до 9,3 млн человек. Внутри страны было перевезено 7 млн пассажиров, за границу – 2,3 млн.
14 июня Росавиация со ссылкой на предварительные данные сообщала, что пассажиропоток авиакомпаний РФ в мае вырос год к году на 6,8% до 9,3 млн человек. Сообщалось, что В топ крупнейших вошли «Аэрофлот», «Победа», «Сибирь» (S7), «Россия» и «Уральские авиалинии».
13 июня Канада ввела дополнительные санкции против России. В МИДе страны пояснили, что в список попали лица и организации, которые якобы причастны к пропаганде и обходу санкций, а также входят в военно-промышленный комплекс РФ и поставляют ей технологии и компоненты для поддержки военных усилий. Ограничения установлены в отношении авиакомпании «Победа» и Российской национальной перестраховочной компании.
21 июня генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский сообщил, что компания увеличит зарплаты пилотам на 30% осенью 2024 г. По его словам, при налете 70 часов в месяц зарплата пилотов на широкофюзеляжных самолетах составит 624 000 руб. для командира воздушного судна (КВС) и 407 000 руб. для второго пилота. На узкофюзеляжных – 543 000 руб. для КВС и 283 000 руб. для второго пилота.