«Аэрофлот» увеличит зарплаты пилотам на 30%
«Александровский анонсировал повышение заработной платы пилотов в среднем на 30%. Будет увеличен размер переменной части оплаты труда, напрямую зависящей от налета. Новые условия вступят в силу с 31 октября текущего года», – говорится в сообщении.
Таким образом, при налете 70 часов в месяц зарплата пилотов на широкофюзеляжных самолетах составит 624 000 руб. для командира воздушного судна (КВС) и 407 000 руб. для второго пилота. На узкофюзеляжных – 543 000 руб. для КВС и 283 000 руб. для второго пилота.
При налете 85 часов в месяц на широкофюзеляжных воздушных суднах – 820 000 руб. для КВС и 530 000 для второго пилота. На узкофюзеляжных – 707 000 руб. для командиров и 357 000 для вторых пилотов.
Кроме того, «Аэрофлот» работает над пересмотром зарплаты бортпроводников в сторону увеличения, заверили в представительстве.
Глава «Аэрофлота» отмечал, что зарплата бортпроводников была существенно пересмотрена и приведена к уровню рынка в 2021 г. Сегодня компания также ведет работу по нематериальным и материальным неденежным компенсациям, таким как расширение пакета ДМС.