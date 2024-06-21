Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

«Аэрофлот» увеличит зарплаты пилотам на 30%

Ведомости

Компания «Аэрофлот» увеличит зарплаты пилотам на 30% осенью 2024 г. Об этом на рабочей встрече сообщил генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский, передает пресс-служба.

«Александровский анонсировал повышение заработной платы пилотов в среднем на 30%. Будет увеличен размер переменной части оплаты труда, напрямую зависящей от налета. Новые условия вступят в силу с 31 октября текущего года», – говорится в сообщении.

Таким образом, при налете 70 часов в месяц зарплата пилотов на широкофюзеляжных самолетах составит 624 000 руб. для командира воздушного судна (КВС) и 407 000 руб. для второго пилота. На узкофюзеляжных – 543 000 руб. для КВС и 283 000 руб. для второго пилота.

При налете 85 часов в месяц на широкофюзеляжных воздушных суднах – 820 000 руб. для КВС и 530 000 для второго пилота. На узкофюзеляжных – 707 000 руб. для командиров и 357 000 для вторых пилотов.

Кроме того, «Аэрофлот» работает над пересмотром зарплаты бортпроводников в сторону увеличения, заверили в представительстве.

Александровский в интервью «Ведомостям» в августе 2023 г. говорил, что «Аэрофлот» повысит зарплаты производственного персонала, в том числе пилотов. Он говорил, что ставка летного часа пилотов увеличится на 25%. 

Глава «Аэрофлота» отмечал, что зарплата бортпроводников была существенно пересмотрена и приведена к уровню рынка в 2021 г. Сегодня компания также ведет работу по нематериальным и материальным неденежным компенсациям, таким как расширение пакета ДМС.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных