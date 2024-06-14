Пассажиропоток российских авиакомпаний в мае вырос на 6,8%

13 июня Канада ввела дополнительные санкции против России. В МИД страны пояснили, что в список попали лица и организации, которые якобы причастны к пропаганде и обходу санкций, а также входят в военно-промышленный комплекс РФ и поставляют ей технологии и компоненты для поддержки военных усилий.