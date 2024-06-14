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Пассажиропоток российских авиакомпаний в мае вырос на 6,8%

В топ крупнейших авиаперевозчиков вошли «Аэрофлот», «Победа» и S7
Ведомости

Пассажиропоток авиакомпаний России в мае, по предварительным данным, вырос до 9,3 млн человек. Это на 6,8% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Росавиации.

В топ крупнейших авиаперевозчиков вошли «Аэрофлот», «Победа», «Сибирь» (S7), «Россия» и «Уральские авиалинии». Суммарно они перевезли 6,4 млн человек, что на 10,6% больше, чем в мае прошлого года.

«Стабильное подтверждение оптимистичного тренда опровергает скептические предположения многих экспертов, которые заявлялись в начале этого года в связи с прогнозируемым дефицитом авиапарка», – отметил директор Центра научного обеспечения государственной политики в области гражданской авиации ФГУП «ГосНИИ ГА» Александр Фридлянд.

Авиакомпании России в сложных условиях санкционного давления смогли обеспечить рост перевозок, умело используя производственные мощности, отметил Фридлянд.

13 июня Канада ввела дополнительные санкции против России. В МИД страны пояснили, что в список попали лица и организации, которые якобы причастны к пропаганде и обходу санкций, а также входят в военно-промышленный комплекс РФ и поставляют ей технологии и компоненты для поддержки военных усилий.

Ограничения установлены в отношении авиакомпании «Победа» и Российской национальной перестраховочной компании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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