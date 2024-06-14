Пассажиропоток российских авиакомпаний в мае вырос на 6,8%В топ крупнейших авиаперевозчиков вошли «Аэрофлот», «Победа» и S7
Пассажиропоток авиакомпаний России в мае, по предварительным данным, вырос до 9,3 млн человек. Это на 6,8% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Росавиации.
В топ крупнейших авиаперевозчиков вошли «Аэрофлот», «Победа», «Сибирь» (S7), «Россия» и «Уральские авиалинии». Суммарно они перевезли 6,4 млн человек, что на 10,6% больше, чем в мае прошлого года.
«Стабильное подтверждение оптимистичного тренда опровергает скептические предположения многих экспертов, которые заявлялись в начале этого года в связи с прогнозируемым дефицитом авиапарка», – отметил директор Центра научного обеспечения государственной политики в области гражданской авиации ФГУП «ГосНИИ ГА» Александр Фридлянд.
Авиакомпании России в сложных условиях санкционного давления смогли обеспечить рост перевозок, умело используя производственные мощности, отметил Фридлянд.
13 июня Канада ввела дополнительные санкции против России. В МИД страны пояснили, что в список попали лица и организации, которые якобы причастны к пропаганде и обходу санкций, а также входят в военно-промышленный комплекс РФ и поставляют ей технологии и компоненты для поддержки военных усилий.
Ограничения установлены в отношении авиакомпании «Победа» и Российской национальной перестраховочной компании.