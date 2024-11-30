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«Аэрофлот» возьмет самолеты в «мокрый лизинг»

Ведомости

«Аэрофлот» станет первой российской авиакомпанией, которая возьмет самолеты в «мокрый лизинг», перевозчик предварительно договорился об этом с авиакомпанией iFly, сообщает Telegram-канал Росавиации.

Авиакомпании договорились об аренде трех широкофюзеляжных лайнеров Airbus A330, «Аэрофлот» получил самолеты вместе с экипажами, пояснили в Росавиации. Аэрофлот» намерен эксплуатировать арендуемые лайнеры Airbus A330 для полетов по России, в результате «мокрого лизинга» общее количество таких самолетов в парке перевозчика достигнет 15.

В Росавиации уточнили, что на первом этапе сотрудничества полеты на самолетах iFly будут выполняться в дополнение к действующей программе перевозок «Аэрофлота» в период высокого спроса из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский.

 Договор аренды воздушного судна с экипажем будет способствовать развитию гражданской авиации РФ, а перевозчики смогут оперативно наращивать парк самолетов в период высокого спроса или при появлении новых маршрутов, приводит ведомство слова руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.

«Для авиакомпании, которая передает воздушное судно, – это возможность снизить расходы на коммерческое управление флотом и фонд оплаты труда. То есть "мокрый" лизинг положительно скажется на производственной деятельности всех участников договора, что, в конечном итоге, позитивно отразится на объемах авиаперевозок и подвижности наших граждан», – сказал он. 

В конце июня замглавы Минтранса Дмитрий Зверев сообщил, что с 2025 г. заработает закон о так называемом «мокром лизинге» воздушных судов, который разрешает авиакомпаниям передавать свои самолеты в аренду вместе с экипажем другому перевозчику. Ранее о необходимости разрешить «мокрый лизинг» самолетов в России говорила директор юридического департамента «Аэрофлота» Анна Хомякова. По ее словам, в условиях санкций использование такого механизма позволит финансово нестабильным авиакомпаниям сохранить парк ВС, рабочие места и репутацию, а также «обеспечить поддержание стабильности на определенный период за счет гарантированного потока арендных платежей».

В ноябре «Коммерсантъ» со ссылкой на трех собеседников в отрасли писал, что перевозчик iFly может передать в эксплуатацию «Аэрофлоту» вместе с экипажами три дальнемагистральных Airbus A330 возрастом от 13 до 16 лет. По данным издания, самолеты находятся в двойной регистрации, поскольку все еще принадлежат американской Air Lease Corporation. Договор о «мокром лизинге», который с 1 сентября разрешен между российскими авиакомпаниями, может стать первой подобной сделкой, отмечал «Коммерсантъ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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