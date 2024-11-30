«Аэрофлот» возьмет самолеты в «мокрый лизинг»

В ноябре «Коммерсантъ» со ссылкой на трех собеседников в отрасли писал, что перевозчик iFly может передать в эксплуатацию «Аэрофлоту» вместе с экипажами три дальнемагистральных Airbus A330 возрастом от 13 до 16 лет. По данным издания, самолеты находятся в двойной регистрации, поскольку все еще принадлежат американской Air Lease Corporation. Договор о «мокром лизинге», который с 1 сентября разрешен между российскими авиакомпаниями, может стать первой подобной сделкой, отмечал «Коммерсантъ».