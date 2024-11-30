«Аэрофлот» возьмет самолеты в «мокрый лизинг»
«Аэрофлот» станет первой российской авиакомпанией, которая возьмет самолеты в «мокрый лизинг», перевозчик предварительно договорился об этом с авиакомпанией iFly, сообщает Telegram-канал Росавиации.
Авиакомпании договорились об аренде трех широкофюзеляжных лайнеров Airbus A330, «Аэрофлот» получил самолеты вместе с экипажами, пояснили в Росавиации. Аэрофлот» намерен эксплуатировать арендуемые лайнеры Airbus A330 для полетов по России, в результате «мокрого лизинга» общее количество таких самолетов в парке перевозчика достигнет 15.
В Росавиации уточнили, что на первом этапе сотрудничества полеты на самолетах iFly будут выполняться в дополнение к действующей программе перевозок «Аэрофлота» в период высокого спроса из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский.
Договор аренды воздушного судна с экипажем будет способствовать развитию гражданской авиации РФ, а перевозчики смогут оперативно наращивать парк самолетов в период высокого спроса или при появлении новых маршрутов, приводит ведомство слова руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.
«Для авиакомпании, которая передает воздушное судно, – это возможность снизить расходы на коммерческое управление флотом и фонд оплаты труда. То есть "мокрый" лизинг положительно скажется на производственной деятельности всех участников договора, что, в конечном итоге, позитивно отразится на объемах авиаперевозок и подвижности наших граждан», – сказал он.
В конце июня замглавы Минтранса Дмитрий Зверев сообщил, что с 2025 г. заработает закон о так называемом «мокром лизинге» воздушных судов, который разрешает авиакомпаниям передавать свои самолеты в аренду вместе с экипажем другому перевозчику. Ранее о необходимости разрешить «мокрый лизинг» самолетов в России говорила директор юридического департамента «Аэрофлота» Анна Хомякова. По ее словам, в условиях санкций использование такого механизма позволит финансово нестабильным авиакомпаниям сохранить парк ВС, рабочие места и репутацию, а также «обеспечить поддержание стабильности на определенный период за счет гарантированного потока арендных платежей».
В ноябре «Коммерсантъ» со ссылкой на трех собеседников в отрасли писал, что перевозчик iFly может передать в эксплуатацию «Аэрофлоту» вместе с экипажами три дальнемагистральных Airbus A330 возрастом от 13 до 16 лет. По данным издания, самолеты находятся в двойной регистрации, поскольку все еще принадлежат американской Air Lease Corporation. Договор о «мокром лизинге», который с 1 сентября разрешен между российскими авиакомпаниями, может стать первой подобной сделкой, отмечал «Коммерсантъ».