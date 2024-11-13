Авиаперевозчики сообщили об угрозе банкротства из-за долгов за лизинг
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) вместе с авиакомпаниями прорабатывает поправки в Налоговый кодекс, чтобы защитить перевозчиков, которым грозит увеличивающийся с 2025 г. налог на прибыль в размере 25% в связи с долгами по лизинговым платежам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на организацию.
После введения санкций в 2022 г. многие мелкие и средние авиакомпании перестали перечислять лизинговые платежи за иностранные самолеты, отмечает издание. В 2025 г. власти намерены списать такие долги, но тогда компаниям начислят 25% налога на прибыль с этих сумм.
Участники рынка уверены, что с выплатой такого налога в следующем году возникнут трудности. Это может привести к банкротству ряда авиакомпаний, отзыву сертификатов эксплуатанта и перераспределению парка самолетов в пользу крупных игроков. Предполагается, что проблема может коснуться примерно 30 авиакомпаний, на долю которых приходится 26% пассажирских рейсов внутри России.
По данным «Известий», ранее гендиректор авиакомпании NordStar Леонид Мохов писал АЭВТ, что, хотя перевозчики включили самолеты своих парков в российский реестр и эксплуатируют их на рейсах по РФ, договоры аренды с иностранными арендодателями будут иметь силу до тех пор, пока арендатор не вернет воздушное судно или не выплатит страховую стоимость.
Авиакомпании отказались от переводов иностранным арендодателям после того, как в апреле 2022 г. на фоне санкций президент Владимир Путин подписал указ, предусматривающий оплату арендных платежей за рубеж в рублях. Тогда в банках РФ открыли счета на имя иностранных лизингодателей, но они не принимали платежи из-за несоответствия условиям договоров. По словам Мохова, высвободившиеся средства перевозчики направили на расходы по поддержанию летной годности самолетов, которые выросли после введения санкций.
По данным NordStar, выкупить лизинговые самолеты смогли только «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и S7 Airlines, на это были потрачены средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).
11 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что бывший чартерный перевозчик iFly может передать в эксплуатацию «Аэрофлоту» вместе с экипажами три дальнемагистральных Airbus A330 возрастом от 13 до 16 лет. На данный момент самолеты находятся в двойной регистрации, так как еще принадлежат американской Air Lease Corporation. По данным издания, договор о «мокром лизинге», который с 1 сентября разрешен между российскими авиакомпаниями, может стать первой подобной сделкой.