Авиаперевозчики сообщили об угрозе банкротства из-за долгов за лизинг

Авиакомпании отказались от переводов иностранным арендодателям после того, как в апреле 2022 г. на фоне санкций президент Владимир Путин подписал указ, предусматривающий оплату арендных платежей за рубеж в рублях. Тогда в банках РФ открыли счета на имя иностранных лизингодателей, но они не принимали платежи из-за несоответствия условиям договоров. По словам Мохова, высвободившиеся средства перевозчики направили на расходы по поддержанию летной годности самолетов, которые выросли после введения санкций.