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ФАС и Минтранс подготовили рекомендации по формированию цен на авиабилеты

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минтранс направили авиаперевозчикам письмо с рекомендациями по формированию цен на авиабилеты. Об этом говорится в сообщении ФАС.

Согласно предложениям ведомств, авиакомпании должны описать подходы к ценообразованию перевозок пассажиров в эконом-классе с методикой определения минимальных, максимальных и промежуточных тарифов и обоснованием метода их ценообразования.

Кроме того, авиаперевозчикам рекомендуют увеличить разнообразие тарифных групп с подробным описанием каждой из них, что поспособствует реализации удобного продуктового предложения дополнительных услуг пассажирам. Требуется также проработать подходы к распродажным акциям и другим мероприятиям со снижением цен.

«Эти меры сделают ценообразование на рынке пассажирских авиаперевозок прозрачным и повысят осведомленность о способах сэкономить при покупке авиабилетов», – сказано в сообщении антимонопольной службы.

В конце октября «Коммерсантъ» писал, что средняя цена авиабилета по России выросла до 17 100 руб. – на 16% в годовом исчислении. При этом стоимость перелета по международному направлению выросла на 8% в годовом исчислении (до 62 400 руб.). По данным OneTwoTrip, с января по октябрь средняя стоимость билета в одну сторону по России составляла 11 400 руб. (на 11,8% больше, чем в аналогичном периоде 2023 г.). При этом перелеты в страны дальнего зарубежья стали дешевле на 10,9% (34 500 руб. за билет).

В конце июля министр транспорта РФ Роман Старовойт заявил, что стоимость авиабилетов в России значительно не вырастет. По его словам, ситуация находится на контроле ФАС. Тогда же в Кремле отмечали, что на рост цен в различных сегментах, включая авиаперевозки, влияют «инфляционные процессы». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Центробанк и правительство прорабатывают меры для сдерживания инфляции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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