ФАС и Минтранс подготовили рекомендации по формированию цен на авиабилеты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минтранс направили авиаперевозчикам письмо с рекомендациями по формированию цен на авиабилеты. Об этом говорится в сообщении ФАС.
Согласно предложениям ведомств, авиакомпании должны описать подходы к ценообразованию перевозок пассажиров в эконом-классе с методикой определения минимальных, максимальных и промежуточных тарифов и обоснованием метода их ценообразования.
Кроме того, авиаперевозчикам рекомендуют увеличить разнообразие тарифных групп с подробным описанием каждой из них, что поспособствует реализации удобного продуктового предложения дополнительных услуг пассажирам. Требуется также проработать подходы к распродажным акциям и другим мероприятиям со снижением цен.
«Эти меры сделают ценообразование на рынке пассажирских авиаперевозок прозрачным и повысят осведомленность о способах сэкономить при покупке авиабилетов», – сказано в сообщении антимонопольной службы.
В конце октября «Коммерсантъ» писал, что средняя цена авиабилета по России выросла до 17 100 руб. – на 16% в годовом исчислении. При этом стоимость перелета по международному направлению выросла на 8% в годовом исчислении (до 62 400 руб.). По данным OneTwoTrip, с января по октябрь средняя стоимость билета в одну сторону по России составляла 11 400 руб. (на 11,8% больше, чем в аналогичном периоде 2023 г.). При этом перелеты в страны дальнего зарубежья стали дешевле на 10,9% (34 500 руб. за билет).
В конце июля министр транспорта РФ Роман Старовойт заявил, что стоимость авиабилетов в России значительно не вырастет. По его словам, ситуация находится на контроле ФАС. Тогда же в Кремле отмечали, что на рост цен в различных сегментах, включая авиаперевозки, влияют «инфляционные процессы». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Центробанк и правительство прорабатывают меры для сдерживания инфляции.