ФАС и Минтранс подготовили рекомендации по формированию цен на авиабилеты

В конце октября «Коммерсантъ» писал, что средняя цена авиабилета по России выросла до 17 100 руб. – на 16% в годовом исчислении. При этом стоимость перелета по международному направлению выросла на 8% в годовом исчислении (до 62 400 руб.). По данным OneTwoTrip, с января по октябрь средняя стоимость билета в одну сторону по России составляла 11 400 руб. (на 11,8% больше, чем в аналогичном периоде 2023 г.). При этом перелеты в страны дальнего зарубежья стали дешевле на 10,9% (34 500 руб. за билет).