Старовойт исключил сильный рост стоимости авиабилетов
Стоимость авиабилетов в России значительно не вырастет, ФАС контролирует ситуацию. Об этом заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт.
В Кремле отмечали, что на повышение цен в различных сегментах, включая авиаперевозки, влияют «инфляционные процессы». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Центробанк и правительство прорабатывают меры для сдерживания инфляции.
24 июля «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата сообщили, что за первые шесть месяцев 2024 г. авиаперелеты эконом-классом на внутрироссийских рейсах подорожали в среднем на 31%. В годовом выражении рост цен составил 17%, средняя стоимость полета по России эконом-классом в расчете на 1000 км пути по итогам первого полугодия 2024 г. находится на уровне 7363 руб. В 2023 г. этот показатель составлял 6649 руб.
Позже СМИ распространили прогноз профессора, заведующего кафедрой Управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Алексея Чудновского, который заявил, что с 1 августа цены на внутренние и международные авиаперелеты якобы могут вырасти на 30% и 50% соответственно. По словам эксперта, это случится из-за увеличения сборов с авиакомпаний.
В начале июля представитель Росавиации сообщил «Интерфаксу», что сборы планируется повысить на 37% на внутренних рейсах, в два раза – на международных. По его словам, это приведет к росту стоимости билетов в среднем до 150 руб. в расчете на пассажира. При этом в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко 2 июля утверждал, что конкретные параметры увеличения сборов еще не утверждены.