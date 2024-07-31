Старовойт исключил сильный рост стоимости авиабилетов

В начале июля представитель Росавиации сообщил «Интерфаксу», что сборы планируется повысить на 37% на внутренних рейсах, в два раза – на международных. По его словам, это приведет к росту стоимости билетов в среднем до 150 руб. в расчете на пассажира. При этом в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко 2 июля утверждал, что конкретные параметры увеличения сборов еще не утверждены.