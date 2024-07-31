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Старовойт исключил сильный рост стоимости авиабилетов

Ведомости

Стоимость авиабилетов в России значительно не вырастет, ФАС контролирует ситуацию. Об этом заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт.

«Не будет сильного удорожания билетов. ФАС это контролирует», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).

В Кремле отмечали, что на повышение цен в различных сегментах, включая авиаперевозки, влияют «инфляционные процессы». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Центробанк и правительство прорабатывают меры для сдерживания инфляции.

24 июля «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата сообщили, что за первые шесть месяцев 2024 г. авиаперелеты эконом-классом на внутрироссийских рейсах подорожали в среднем на 31%. В годовом выражении рост цен составил 17%, средняя стоимость полета по России эконом-классом в расчете на 1000 км пути по итогам первого полугодия 2024 г. находится на уровне 7363 руб. В 2023 г. этот показатель составлял 6649 руб.

Позже СМИ распространили прогноз профессора, заведующего кафедрой Управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Алексея Чудновского, который заявил, что с 1 августа цены на внутренние и международные авиаперелеты якобы могут вырасти на 30% и 50% соответственно. По словам эксперта, это случится из-за увеличения сборов с авиакомпаний.

В начале июля представитель Росавиации сообщил «Интерфаксу», что сборы планируется повысить на 37% на внутренних рейсах, в два раза – на международных. По его словам, это приведет к росту стоимости билетов в среднем до 150 руб. в расчете на пассажира. При этом в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко 2 июля утверждал, что конкретные параметры увеличения сборов еще не утверждены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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