Песков: правительство и ЦБ прорабатывают меры для сдерживания инфляции

24 июля «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата сообщили, что за первые шесть месяцев 2024 г. авиаперелеты эконом-классом на внутрироссийских рейсах подорожали в среднем на 31%. В годовом выражении рост цен составил 17%, средняя стоимость полета по России эконом-классом в расчете на 1000 км пути по итогам первого полугодия 2024 г. находится на уровне 7363 руб. В 2023 г. этот показатель составлял 6649 руб.