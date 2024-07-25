Песков: правительство и ЦБ прорабатывают меры для сдерживания инфляции
Ускорение инфляции вызывает обеспокоенность как у правительства, так и у Центробанка, меры для сдерживания этих процессов прорабатываются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Определенные инфляционные процессы есть, это вызывает обеспокоенность и у правительства, и у Центробанка, поэтому прорабатываются разные меры. Вы знаете, что таргетирование инфляции – это один из приоритетов», – сказал он.
Песков отметил, что инфляционные процессы приводят к повышению цен в различных сегментах, включая авиаперевозки.
24 июля «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата сообщили, что за первые шесть месяцев 2024 г. авиаперелеты эконом-классом на внутрироссийских рейсах подорожали в среднем на 31%. В годовом выражении рост цен составил 17%, средняя стоимость полета по России эконом-классом в расчете на 1000 км пути по итогам первого полугодия 2024 г. находится на уровне 7363 руб. В 2023 г. этот показатель составлял 6649 руб.
При этом рост цен с января по июнь 2024 г. составил 3,88% по сравнению с тем же периодом в 2023 г., сообщал Росстат. Годовая инфляция в июне ускорилась до 8,59%.