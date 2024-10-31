Перелеты по России подорожали быстрее путешествий за границу
Средняя стоимость авиабилета на путешествия по России выросла до 17 100 руб. – на 16% в годовом исчислении, в то время как рейс в международном направлении показал рост на 8% год к году (до 62 400 руб.). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование сервиса «Т-Рассрочка» на основе данных T-Data.
По информации OneTwoTrip, с января по октябрь средняя стоимость билета в одну сторону по России составляла 11 400 руб. (на 11,8% больше, чем в аналогичном периоде 2023 г.). При этом перелеты в страны дальнего зарубежья стали дешевле на 10,9% (34 500 руб. за билет).
По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, на сегодняшний день Россия поддерживает прямое авиасообщение с 36 государствами. В последние два месяца к ним добавились Индонезия и Иордания. Горин рассказал, что доля международных направлений составляет 28% авиационного пассажиропотока, в то время как год назад показатель равнялся 20%. Эксперт отмечает, что речь о реализации отложенного спроса: в докризисном 2019 г. зарубежные путешествия формировали 40% перелетов, и сейчас «возвращаются люди, которые не выбирались за границу четыре года».
17 октября Росавиация сообщила, что в сентябре российские авиакомпании перевезли 10,7 млн пассажиров – на 4,8% больше аналогичного периода 2023 г. В пятерку крупнейших перевозчиков вошли «Аэрофлот», «Победа», «Россия», «Сибирь» (S7) и «Уральские авиалинии». За месяц их услугами воспользовались 7,5 млн пассажиров: рост составил 6,8% относительно сентября прошлого года.
24 июля «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата сообщили, что в первом полугодии 2024 г. стоимость перелетов экономклассом на внутренних рейсах выросла в среднем на 31%.
31 июля министр транспорта России Роман Старовойт заявил, что цены на авиабилеты в России значительно не вырастут, ФАС контролирует ситуацию.