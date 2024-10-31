Перелеты по России подорожали быстрее путешествий за границу

По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, на сегодняшний день Россия поддерживает прямое авиасообщение с 36 государствами. В последние два месяца к ним добавились Индонезия и Иордания. Горин рассказал, что доля международных направлений составляет 28% авиационного пассажиропотока, в то время как год назад показатель равнялся 20%. Эксперт отмечает, что речь о реализации отложенного спроса: в докризисном 2019 г. зарубежные путешествия формировали 40% перелетов, и сейчас «возвращаются люди, которые не выбирались за границу четыре года».