Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Перелеты по России подорожали быстрее путешествий за границу

Ведомости

Средняя стоимость авиабилета на путешествия по России выросла до 17 100 руб. – на 16% в годовом исчислении, в то время как рейс в международном направлении показал рост на 8% год к году (до 62 400 руб.). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование сервиса «Т-Рассрочка» на основе данных T-Data.

По информации OneTwoTrip, с января по октябрь средняя стоимость билета в одну сторону по России составляла 11 400 руб. (на 11,8% больше, чем в аналогичном периоде 2023 г.). При этом перелеты в страны дальнего зарубежья стали дешевле на 10,9% (34 500 руб. за билет).

По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, на сегодняшний день Россия поддерживает прямое авиасообщение с 36 государствами. В последние два месяца к ним добавились Индонезия и Иордания. Горин рассказал, что доля международных направлений составляет 28% авиационного пассажиропотока, в то время как год назад показатель равнялся 20%. Эксперт отмечает, что речь о реализации отложенного спроса: в докризисном 2019 г. зарубежные путешествия формировали 40% перелетов, и сейчас «возвращаются люди, которые не выбирались за границу четыре года».

17 октября Росавиация сообщила, что в сентябре российские авиакомпании перевезли 10,7 млн пассажиров – на 4,8% больше аналогичного периода 2023 г. В пятерку крупнейших перевозчиков вошли «Аэрофлот», «Победа», «Россия», «Сибирь» (S7) и «Уральские авиалинии». За месяц их услугами воспользовались 7,5 млн пассажиров: рост составил 6,8% относительно сентября прошлого года.

24 июля «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата сообщили, что в первом полугодии 2024 г. стоимость перелетов экономклассом на внутренних рейсах выросла в среднем на 31%.

31 июля министр транспорта России Роман Старовойт заявил, что цены на авиабилеты в России значительно не вырастут, ФАС контролирует ситуацию.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных