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«Коммерсантъ»: «Аэрофлот» может взять в «мокрый лизинг» три А330 у iFly

Ведомости

Бывший чартерный перевозчик iFly может передать в эксплуатацию «Аэрофлоту» вместе с экипажами три дальнемагистральных Airbus A330 возрастом от 13 до 16 лет. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на трех собеседников в отрасли, один из которых близок к Минтрансу.

Сейчас самолеты находятся в двойной регистрации, поскольку все еще принадлежат американской Air Lease Corporation. Условия передачи пока не уточнены окончательно. Соглашение о «мокром лизинге», который с 1 сентября разрешен между российскими авиакомпаниями, может стать первой подобной сделкой. В «Аэрофлоте» «Коммерсанту» отказались комментировать ситуацию, связаться с iFly газете не удалось.

По словам двух источников издания, для бывшего чартерного перевозчика передача трех последних оставшихся лайнеров фактически будет означать остановку работы. «Аэрофлот» же может поставить эти самолеты на дальневосточных направлениях, а в дальнейшем выкупить лайнеры, полагают собеседники «Коммерсанта».

После начала спецоперации на Украине страны Евросоюза, США, Великобритания и их союзники ввели санкции против российской гражданской авиации. Западным компаниям запрещено поставлять российским перевозчикам новые воздушные суда, комплектующие для них и участвовать в их техобслуживании. Минтранс России предложил выкупить самолеты иностранных лизингодателей с помощью средств ФНБ. В феврале 2024 г. РБК писал, что iFly претендовала на господдержку для выкупа трех своих cамолетов, но деньги так и не получила.

В конце октября 2023 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что iFly не устроили предложенные условия для выкупа, в частности, требование оплатить 30–40% от стоимости самолетов в качестве депозита и ежегодно переводить фиксированную долю чистой прибыли (также 30–40%) в зачет выкупа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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