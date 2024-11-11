«Коммерсантъ»: «Аэрофлот» может взять в «мокрый лизинг» три А330 у iFly
Бывший чартерный перевозчик iFly может передать в эксплуатацию «Аэрофлоту» вместе с экипажами три дальнемагистральных Airbus A330 возрастом от 13 до 16 лет. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на трех собеседников в отрасли, один из которых близок к Минтрансу.
Сейчас самолеты находятся в двойной регистрации, поскольку все еще принадлежат американской Air Lease Corporation. Условия передачи пока не уточнены окончательно. Соглашение о «мокром лизинге», который с 1 сентября разрешен между российскими авиакомпаниями, может стать первой подобной сделкой. В «Аэрофлоте» «Коммерсанту» отказались комментировать ситуацию, связаться с iFly газете не удалось.
По словам двух источников издания, для бывшего чартерного перевозчика передача трех последних оставшихся лайнеров фактически будет означать остановку работы. «Аэрофлот» же может поставить эти самолеты на дальневосточных направлениях, а в дальнейшем выкупить лайнеры, полагают собеседники «Коммерсанта».
После начала спецоперации на Украине страны Евросоюза, США, Великобритания и их союзники ввели санкции против российской гражданской авиации. Западным компаниям запрещено поставлять российским перевозчикам новые воздушные суда, комплектующие для них и участвовать в их техобслуживании. Минтранс России предложил выкупить самолеты иностранных лизингодателей с помощью средств ФНБ. В феврале 2024 г. РБК писал, что iFly претендовала на господдержку для выкупа трех своих cамолетов, но деньги так и не получила.
В конце октября 2023 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что iFly не устроили предложенные условия для выкупа, в частности, требование оплатить 30–40% от стоимости самолетов в качестве депозита и ежегодно переводить фиксированную долю чистой прибыли (также 30–40%) в зачет выкупа.