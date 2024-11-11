«Коммерсантъ»: «Аэрофлот» может взять в «мокрый лизинг» три А330 у iFly

После начала спецоперации на Украине страны Евросоюза, США, Великобритания и их союзники ввели санкции против российской гражданской авиации. Западным компаниям запрещено поставлять российским перевозчикам новые воздушные суда, комплектующие для них и участвовать в их техобслуживании. Минтранс России предложил выкупить самолеты иностранных лизингодателей с помощью средств ФНБ. В феврале 2024 г. РБК писал, что iFly претендовала на господдержку для выкупа трех своих cамолетов, но деньги так и не получила.