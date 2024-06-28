Минтранс разрешит «мокрый лизинг» самолетов с 2025 года

Зверев пояснил, что сейчас идет работа по внесению изменений в Воздушный кодекс, которым регулируется деятельность в области авиации. По его словам, в кодексе появится новый инструментарий. Поправки, допускающие «мокрый лизинг» ВС, внесены в проект изменений ко второму чтению в Госдуме, сказал замминистра. Сам законопроект будет принят в весеннюю сессию Госдумы (т. е. до 4 августа) и начнет действовать с 2025 г., добавил Зверев. «Ведомости» направили запрос в Минтранс.