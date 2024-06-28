Минтранс разрешит «мокрый лизинг» самолетов с 2025 года

Минтранс разрешит «мокрый лизинг» самолетов с 2025 годаЭто позволит оптимизировать деятельность перевозчиков в условиях санкций и дефицита судов
Закон о так называемом «мокром лизинге» воздушных судов (ВС), который разрешает авиакомпаниям передавать свои самолеты в аренду вместе с экипажем другому перевозчику, заработает с 2025 г. Об этом 27 июня заявил замглавы Минтранса Дмитрий Зверев на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ-2024).
Зверев пояснил, что сейчас идет работа по внесению изменений в Воздушный кодекс, которым регулируется деятельность в области авиации. По его словам, в кодексе появится новый инструментарий. Поправки, допускающие «мокрый лизинг» ВС, внесены в проект изменений ко второму чтению в Госдуме, сказал замминистра. Сам законопроект будет принят в весеннюю сессию Госдумы (т. е. до 4 августа) и начнет действовать с 2025 г., добавил Зверев. «Ведомости» направили запрос в Минтранс.