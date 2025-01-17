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Суд отказал инвестору в иске против «Яндекса»

Ведомости

Арбитражный суд Калининградской области отказал частному инвестору в удовлетворении иска об обязанности МКПАО «Яндекс» выдать 15 391 акцию, следует из материала суда.

15 января в день заседания истец направил ходатайство об уточнении иска в порядке ст. 49 АПК РФ и просил суд признать за ним право на обмен акций Yandex N.V., а также обязать ответчика выдать акции МКПАО «Яндекс».

Суд установил, что «Яндекс» не нарушал права инвестора, и не нашел оснований для выдачи акций. Решение судьи, в том числе, обосновывается заявлением Центробанка о том, что покупка акций на внебиржевом рынке сопряжена с рисками. Суд также признал, что ни МКПАО «Яндекс», ни АО «Солид менеджмент» и находящийся под его управлением ЗПИФ «Консорциум.Первый» не являются лицами, обязанными по ценным бумагам компании Yandex N.V.

Частный инвестор Осипов приобрел ценные бумаги Yandex N.V. (15 391 акцию) на внебиржевом рынке в апреле 2024 г. после принятия нидерландской компанией решения о разделении бизнеса и создания МКПАО «Яндекс» в порядке инкорпорации, и, соответственно, после опубликования сведений о продаже российских активов.

19 декабря Арбитражный суд Калининградской области отказал в коллективном иске к АО «Солид менеджмент» доверительному управляющему ЗПИФ «Консорциум.Первый» и Nebius Group по признанию сделки по выкупу российского «Яндекса» у голландской Nebius Group недействительной. 13 мая этого года «Солид менеджмент» предложил миноритариям Yandex N.V. выкупить у них обыкновенные акции класса А по 1251,8 руб. за бумагу или обменять их на акции российского МКПАО «Яндекс» в соотношении 1 к 1.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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