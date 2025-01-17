Суд отказал инвестору в иске против «Яндекса»

Суд установил, что «Яндекс» не нарушал права инвестора, и не нашел оснований для выдачи акций. Решение судьи, в том числе, обосновывается заявлением Центробанка о том, что покупка акций на внебиржевом рынке сопряжена с рисками. Суд также признал, что ни МКПАО «Яндекс», ни АО «Солид менеджмент» и находящийся под его управлением ЗПИФ «Консорциум.Первый» не являются лицами, обязанными по ценным бумагам компании Yandex N.V.