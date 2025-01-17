Суд отказал инвестору в иске против «Яндекса»
15 января в день заседания истец направил ходатайство об уточнении иска в порядке ст. 49 АПК РФ и просил суд признать за ним право на обмен акций Yandex N.V., а также обязать ответчика выдать акции МКПАО «Яндекс».
Суд установил, что «Яндекс» не нарушал права инвестора, и не нашел оснований для выдачи акций. Решение судьи, в том числе, обосновывается заявлением Центробанка о том, что покупка акций на внебиржевом рынке сопряжена с рисками. Суд также признал, что ни МКПАО «Яндекс», ни АО «Солид менеджмент» и находящийся под его управлением ЗПИФ «Консорциум.Первый» не являются лицами, обязанными по ценным бумагам компании Yandex N.V.
Частный инвестор Осипов приобрел ценные бумаги Yandex N.V. (15 391 акцию) на внебиржевом рынке в апреле 2024 г. после принятия нидерландской компанией решения о разделении бизнеса и создания МКПАО «Яндекс» в порядке инкорпорации, и, соответственно, после опубликования сведений о продаже российских активов.
19 декабря Арбитражный суд Калининградской области отказал в коллективном иске к АО «Солид менеджмент» доверительному управляющему ЗПИФ «Консорциум.Первый» и Nebius Group по признанию сделки по выкупу российского «Яндекса» у голландской Nebius Group недействительной. 13 мая этого года «Солид менеджмент» предложил миноритариям Yandex N.V. выкупить у них обыкновенные акции класса А по 1251,8 руб. за бумагу или обменять их на акции российского МКПАО «Яндекс» в соотношении 1 к 1.