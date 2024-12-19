Суд отказал миноритариям в признании сделки «Яндекса» недействительной
Арбитражный суд Калининградской области отказал миноритариям в признании сделки по выкупу российского «Яндекса» у голландской Nebius Group (прежнее название — Yandex N.V.), следует из картотеки суда.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова старшего партнера фирмы «Аиткулов и партнеры» Тимура Аиткулова, представляющего ЗПИФ «Консорциум. Первый», требования истцов изначально казались стороне защиты «совершенно необоснованными». 13 мая этого года «Солид менеджмент» предложил миноритариям Yandex N.V. выкупить у них обыкновенные акции класса А по 1251,8 руб. за бумагу или обменять их на акции российского МКПАО «Яндекс» в соотношении 1 к 1.
Поучаствовать в процессе могли только акционеры Yandex N.V., которые купили бумаги на Московской бирже и «СПБ бирже» либо успели зачислить их на счета в российских депозитариях до 30 ноября 2023 г. Расчеты по обмену завершились 9 июля. 4 сентября частные инвесторы подали уже второй иск. 15 инвесторов требовали признать недействительной сделку по отчуждению акций МКПАО «Яндекс», которое нидерландская Yandex N.V. сделала в пользу ЗПИФ «Консорциум. Первый». В качестве третьего лица была указана МКПАО «Яндекс».