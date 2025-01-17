Эксперты снизили прогноз по экспорту зерна из России

Сам сбор пшеницы в России снижен на 0,5 млн т до 81,3 млн т, следует из данных обзора. Экспорт всего зерна из России оценивается в 50 млн т. Этот показатель ниже предыдущего ноябрьского прогноза на 2,3 млн т. При этом прогнозные показатели Евросоюза и по экспорту пшеницы и по экспорту всего зерна не изменились.