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Эксперты снизили прогноз по экспорту зерна из России

Ведомости

Прогноз экспорта пшеницы из РФ в 2024-2025 сельхозгоду снизился на 0,5 млн т. Показатель изменился с 44,2 млн т до 43,7 млн. Об этом стало известно из обзора Международного совета по зерну, передает Интерфакс.

Сам сбор пшеницы в России снижен на 0,5 млн т до 81,3 млн т, следует из данных обзора. Экспорт всего зерна из России оценивается в 50 млн т. Этот показатель ниже предыдущего ноябрьского прогноза на 2,3 млн т. При этом прогнозные показатели Евросоюза и по экспорту пшеницы и по экспорту всего зерна не изменились.

Как заявляет Международный совет по зерну, прогноз мирового сбора зерна по сравнению с предыдущим прогнозом сокращен с 2 млрд 311 млн т до 2 млрд 304,6 млн т.

25 декабря Росстат заявил, что сбор зерновых и зернобобовых культур в чистом весе в 2024 г. составил 124,96 млн т, что на 19,94 млн т меньше, чем в 2023 г., когда собрали 144,9 млн т. По данным Россельхознадзора, экспорт зерна и продуктов его переработки превысил 83,5 млн т по состоянию на 15 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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