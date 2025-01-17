Эксперты снизили прогноз по экспорту зерна из России
Сам сбор пшеницы в России снижен на 0,5 млн т до 81,3 млн т, следует из данных обзора. Экспорт всего зерна из России оценивается в 50 млн т. Этот показатель ниже предыдущего ноябрьского прогноза на 2,3 млн т. При этом прогнозные показатели Евросоюза и по экспорту пшеницы и по экспорту всего зерна не изменились.
Как заявляет Международный совет по зерну, прогноз мирового сбора зерна по сравнению с предыдущим прогнозом сокращен с 2 млрд 311 млн т до 2 млрд 304,6 млн т.
25 декабря Росстат заявил, что сбор зерновых и зернобобовых культур в чистом весе в 2024 г. составил 124,96 млн т, что на 19,94 млн т меньше, чем в 2023 г., когда собрали 144,9 млн т. По данным Россельхознадзора, экспорт зерна и продуктов его переработки превысил 83,5 млн т по состоянию на 15 декабря.