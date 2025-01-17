Поставки «Золофта» в Россию возобновились в штатном режиме
Фармацевтическая компания Viatris, которая является владельцем регистрационного удостоверения на антидепрессант «Золофт», возобновила поставки во всех дозировках в рабочем режиме. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании.
Отмечается, что в начале 2025 г. в Москве наблюдалась нехватка препарата, это было связано с высоким спросом и логистическими проблемами, с которыми столкнулись дистрибуторы. Оптовые закупщики получили необходимое количество препаратов, к следующей неделе они будут доставлены фармритейлерам.
Компания Viatris напомнила, что наличие «Золофта» можно мониторить в приложении «Честный знак».
«Золофт» является одним из самых популярный антидепрессантов, назначаемых в России, ввиду небольшого количества побочных действий в сравнении с другими препаратами. Из-за высокого спроса в наличии таблеток в аптеках бывают перебои.
В рамках соглашений фармацевтические компании Москвы доставили в медицинские учреждения столицы более 2,4 млн упаковок лекарств для лечения онкологических, кардиологических, эндокринных и аутоиммунных заболеваний, а также противоглаукомные, антибактериальные и обезболивающие препараты, антидепрессанты и нейролептики.