Поставки «Золофта» в Россию возобновились в штатном режиме

Отмечается, что в начале 2025 г. в Москве наблюдалась нехватка препарата, это было связано с высоким спросом и логистическими проблемами, с которыми столкнулись дистрибуторы. Оптовые закупщики получили необходимое количество препаратов, к следующей неделе они будут доставлены фармритейлерам.