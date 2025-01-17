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Поставки «Золофта» в Россию возобновились в штатном режиме

Ведомости

Фармацевтическая компания Viatris, которая является владельцем регистрационного удостоверения на антидепрессант «Золофт», возобновила поставки во всех дозировках в рабочем режиме. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании.

Отмечается, что в начале 2025 г. в Москве наблюдалась нехватка препарата, это было связано с высоким спросом и логистическими проблемами, с которыми столкнулись дистрибуторы. Оптовые закупщики получили необходимое количество препаратов, к следующей неделе они будут доставлены фармритейлерам.

Компания Viatris напомнила, что наличие «Золофта» можно мониторить в приложении «Честный знак».

«Золофт» является одним из самых популярный антидепрессантов, назначаемых в России, ввиду небольшого количества побочных действий в сравнении с другими препаратами. Из-за высокого спроса в наличии таблеток в аптеках бывают перебои.

В рамках соглашений фармацевтические компании Москвы доставили в медицинские учреждения столицы более 2,4 млн упаковок лекарств для лечения онкологических, кардиологических, эндокринных и аутоиммунных заболеваний, а также противоглаукомные, антибактериальные и обезболивающие препараты, антидепрессанты и нейролептики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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