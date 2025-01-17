В «Молдовагазе» признали долг перед «Газпромом» в размере $709 млн
АО «Молдовагаз» признает наличие долга перед «Газпромом» в размере $709 млн, заявил молдавскому агентству IPN и. о. председателя правления молдавской компании Вадим Чебан.
«На данный момент в проекте бюджета компании на 2025 г. не запланировано погашение задолженности перед "Газпромом". По поводу списания, долг не списан, сейчас по данным бухгалтерского учета долг составляет $709 млн», – сказал Чебан.
В конце декабря 2024 г. «Газпром» предупредил АО «Молдовагаз» о прекращении поставок газа из-за отказа молдавской стороны урегулировать задолженность. С 1 января 2025 г. также прекратились поставки российского газа в Приднестровье из-за остановки его транзита через территорию Украины в Молдавию и другие страны. Киев отказался продлевать соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по своей газотранспортной системе.