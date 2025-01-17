В «Молдовагазе» признали долг перед «Газпромом» в размере $709 млн

В конце декабря 2024 г. «Газпром» предупредил АО «Молдовагаз» о прекращении поставок газа из-за отказа молдавской стороны урегулировать задолженность. С 1 января 2025 г. также прекратились поставки российского газа в Приднестровье из-за остановки его транзита через территорию Украины в Молдавию и другие страны. Киев отказался продлевать соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по своей газотранспортной системе.