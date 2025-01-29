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Kaspi закрыл сделку по покупке 65,4% акций турецкого маркетплейса Hepsiburada

Ведомости

Казахстанский финтех-холдинг Kaspi.kz закрыл сделку по приобретению 65,4% акций одного из крупнейших турецких маркетплейсов Hepsiburada. Ее сумма составила $1,13 млрд, говорится в сообщении холдинга. В результате сделки Kaspi.kz стал контролирующим акционером платформы.

Всего было приобретено 40 млн акций типа «А» и 173,25 млн акций типа «В». Уточняется, что Kaspi.kz и Hepsiburada сохранят отдельные бренды и операционные структуры. Наличными было выплачено $600 млн, а $526,9 млн будут переданы не позднее, чем через полгода с даты закрытия сделки.

Генеральный директор и соучредитель Kaspi.kz Михаил Ломтадзе выразил уверенность, что малый и средний бизнес в Казахстане и Турции выиграет от новых возможностей, возникших в результате сделки.

«Мы рады возможности объединить усилия с Hepsiburada, одной из ведущих компаний электронной коммерции в Турции. <…> Вместе мы обладаем огромным потенциалом для продвижения электронной коммерции и цифровых услуг в Турции и Казахстане с общей целью улучшения жизни потребителей и продавцов», – отметил Ломтадзе.

Площадка Hepsiburada была основана в 2000 г. В предыдущем году сервисами платформы воспользовалось около 12 млн покупателей и 101 000 магазинов-партнеров. Общая стоимость товаров, проданных через Hepsiburada, составила около $4 млрд в 2023 г. В ноябре прошлого года Ломтадзе говорил, что приобретение акций маркетплейса позволит Kaspi.kz расширить целевой рынок до 100 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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