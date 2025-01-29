Kaspi закрыл сделку по покупке 65,4% акций турецкого маркетплейса Hepsiburada
Казахстанский финтех-холдинг Kaspi.kz закрыл сделку по приобретению 65,4% акций одного из крупнейших турецких маркетплейсов Hepsiburada. Ее сумма составила $1,13 млрд, говорится в сообщении холдинга. В результате сделки Kaspi.kz стал контролирующим акционером платформы.
Всего было приобретено 40 млн акций типа «А» и 173,25 млн акций типа «В». Уточняется, что Kaspi.kz и Hepsiburada сохранят отдельные бренды и операционные структуры. Наличными было выплачено $600 млн, а $526,9 млн будут переданы не позднее, чем через полгода с даты закрытия сделки.
Генеральный директор и соучредитель Kaspi.kz Михаил Ломтадзе выразил уверенность, что малый и средний бизнес в Казахстане и Турции выиграет от новых возможностей, возникших в результате сделки.
«Мы рады возможности объединить усилия с Hepsiburada, одной из ведущих компаний электронной коммерции в Турции. <…> Вместе мы обладаем огромным потенциалом для продвижения электронной коммерции и цифровых услуг в Турции и Казахстане с общей целью улучшения жизни потребителей и продавцов», – отметил Ломтадзе.
Площадка Hepsiburada была основана в 2000 г. В предыдущем году сервисами платформы воспользовалось около 12 млн покупателей и 101 000 магазинов-партнеров. Общая стоимость товаров, проданных через Hepsiburada, составила около $4 млрд в 2023 г. В ноябре прошлого года Ломтадзе говорил, что приобретение акций маркетплейса позволит Kaspi.kz расширить целевой рынок до 100 млн человек.