Kaspi закрыл сделку по покупке 65,4% акций турецкого маркетплейса Hepsiburada

Площадка Hepsiburada была основана в 2000 г. В предыдущем году сервисами платформы воспользовалось около 12 млн покупателей и 101 000 магазинов-партнеров. Общая стоимость товаров, проданных через Hepsiburada, составила около $4 млрд в 2023 г. В ноябре прошлого года Ломтадзе говорил, что приобретение акций маркетплейса позволит Kaspi.kz расширить целевой рынок до 100 млн человек.