Wildberries ввела оплату таможенных пошлин при покупке зарубежных товаров

При покупке зарубежных товаров стоимостью более 200 евро сумма пошлины автоматически рассчитывается и вносится в стоимость заказа. Пока это нововведение будет применяться только к товарам из Китая. По действующему законодательству, лимит на покупки товаров из-за рубежа без уплаты пошлин составляет 200 евро и 31 кг. При превышении этих значений применяется пошлина в размере 15% от суммы превышения, но не менее 2 евро за каждый кг.