Wildberries ввела оплату таможенных пошлин при покупке зарубежных товаров
Объединенная компания Wildberries и Russ (компания РВБ) запустила сервис, который позволит оплачивать таможенные пошлины при покупке товаров из-за рубежа непосредственно на платформе маркетплейса. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель компании.
При покупке зарубежных товаров стоимостью более 200 евро сумма пошлины автоматически рассчитывается и вносится в стоимость заказа. Пока это нововведение будет применяться только к товарам из Китая. По действующему законодательству, лимит на покупки товаров из-за рубежа без уплаты пошлин составляет 200 евро и 31 кг. При превышении этих значений применяется пошлина в размере 15% от суммы превышения, но не менее 2 евро за каждый кг.
Ранее покупатели должны были самостоятельно оплачивать таможенные сборы по ссылке на оплату, которая приходила от таможенного брокера в SMS, что могло приводить к задержкам при оформлении заказа. Новый сервис позволит избежать дополнительных действий и ускорит процесс оформления доставки.
В ноябре 2024 г. представитель Ozon рассказал «Ведомостям» о планах маркетплейса войти в список участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), которые осуществлят доставку и декларирование экспресс-грузов физлиц. Сейчас для таможенного оформления экспресс-грузов компания пользуется услугами других таможенных брокеров. Регистрация в списке участников ВЭД позволит Ozon оформлять часть таких операций самостоятельно, что ускорит доставку товаров из Китая, обеспечит контроль и прозрачность перемещения грузов и существенно сократит затраты.