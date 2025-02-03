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Wildberries ввела оплату таможенных пошлин при покупке зарубежных товаров

Ведомости

Объединенная компания Wildberries и Russ (компания РВБ) запустила сервис, который позволит оплачивать таможенные пошлины при покупке товаров из-за рубежа непосредственно на платформе маркетплейса. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель компании.

При покупке зарубежных товаров стоимостью более 200 евро сумма пошлины автоматически рассчитывается и вносится в стоимость заказа. Пока это нововведение будет применяться только к товарам из Китая. По действующему законодательству, лимит на покупки товаров из-за рубежа без уплаты пошлин составляет 200 евро и 31 кг. При превышении этих значений применяется пошлина в размере 15% от суммы превышения, но не менее 2 евро за каждый кг.

Ранее покупатели должны были самостоятельно оплачивать таможенные сборы по ссылке на оплату, которая приходила от таможенного брокера в SMS, что могло приводить к задержкам при оформлении заказа. Новый сервис позволит избежать дополнительных действий и ускорит процесс оформления доставки.

В ноябре 2024 г. представитель Ozon рассказал «Ведомостям» о планах маркетплейса войти в список участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), которые осуществлят доставку и декларирование экспресс-грузов физлиц. Сейчас для таможенного оформления экспресс-грузов компания пользуется услугами других таможенных брокеров. Регистрация в списке участников ВЭД позволит Ozon оформлять часть таких операций самостоятельно, что ускорит доставку товаров из Китая, обеспечит контроль и прозрачность перемещения грузов и существенно сократит затраты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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