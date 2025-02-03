Кабмин освободил производителей масла и яиц от допвыплат ритейлерам
Правительство РФ расширило перечень социально значимых продовольственных товаров. В список вошли сливочное масло и яйца, за их приобретение производители не должны выплачивать вознаграждения ритейлерам, сообщается на официальном сайте кабмина.
Изменения были внесены в постановление правительства от 15.07.2010 г. №530 «Об утверждении правил установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости».
Согласно закону о торговле, поставщики выплачивают ритейлерам бонусы за покупку определенного количества товара товарными сетями. Включение яиц и сливочного масла в перечень позволит избежать допвылат по данным продуктам.
Отмена взимания вознаграждения может помочь производителям сократить затраты при поставках и направить финансовые ресурсы на модернизацию и расширение производства. Нововведение также может способствовать снижению оптово-отпускных цен производителей для потребителей.
31 января Минсельхоз России утвердил решение о порядке предоставления компенсации затрат экспортеров на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции в 2025 г. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) выступает агентом правительства, реализующим данную меру поддержки. Бюджет программы на 2025 г. составляет 5 млрд руб.