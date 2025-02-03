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Кабмин освободил производителей масла и яиц от допвыплат ритейлерам

Ведомости

Правительство РФ расширило перечень социально значимых продовольственных товаров. В список вошли сливочное масло и яйца, за их приобретение производители не должны выплачивать вознаграждения ритейлерам, сообщается на официальном сайте кабмина.

Изменения были внесены в постановление правительства от 15.07.2010 г. №530 «Об утверждении правил установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости».

Согласно закону о торговле, поставщики выплачивают ритейлерам бонусы за покупку определенного количества товара товарными сетями. Включение яиц и сливочного масла в перечень позволит избежать допвылат по данным продуктам.

Отмена взимания вознаграждения может помочь производителям сократить затраты при поставках и направить финансовые ресурсы на модернизацию и расширение производства. Нововведение также может способствовать снижению оптово-отпускных цен производителей для потребителей.

31 января Минсельхоз России утвердил решение о порядке предоставления компенсации затрат экспортеров на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции в 2025 г. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) выступает агентом правительства, реализующим данную меру поддержки. Бюджет программы на 2025 г. составляет 5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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