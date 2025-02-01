Что изменится для россиян в феврале

Кроме того, вырастет размер материнского капитала. Он составит 690 267 руб. на первого ребенка и 912 162 руб. – на второго и последующих детей, если ранее выплата на первого не была получена. Семьям, сохранившим неполную сумму на сертификате, остаток средств также будет проиндексирован. Также будут увеличены суммы единовременного пособия при рождении ребенка (до 26 942 руб. для работающих родителей) и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет (минимальный размер составит 10 104 руб. для работающих родителей). С 1 февраля вырастет и пособие по безработице, его максимальный размер превысит 15 000 руб.