Что изменится для россиян в феврале

Что изменится для россиян в февралеСоцвыплаты проиндексируют на уровень инфляции, трудным подросткам предложат наставников
В России с февраля проиндексируют размер материнского капитала, пособий для детей и еще несколько десятков выплат. Для трудных подростков введут институт наставничества, миграционную политику ужесточат, а на операции с цифровым рублем введет двухдневный период охлаждения. «Ведомости» изучили эти и другие нововведения, которые вступят в силу в феврале.
Социальные выплаты проиндексируют
С 1 февраля размер сразу 40 социальных выплат и пособий будет увеличен на 9,5%, что соответствует уровню инфляции в России по итогам 2024 г., зафиксированной Росстатом. Такие выплаты не привязаны к размеру прожиточного минимума и индексируются каждый год в феврале из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. Индексация (пройдет в беззаявительном порядке) затронет ежемесячные денежные выплаты, которые получают, в частности, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, Герои России, Герои Труда, люди с инвалидностью всех трех групп, граждане, получившие инвалидность в результате аварии на Чернобыльской АЭС.
Кроме того, вырастет размер материнского капитала. Он составит 690 267 руб. на первого ребенка и 912 162 руб. – на второго и последующих детей, если ранее выплата на первого не была получена. Семьям, сохранившим неполную сумму на сертификате, остаток средств также будет проиндексирован. Также будут увеличены суммы единовременного пособия при рождении ребенка (до 26 942 руб. для работающих родителей) и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет (минимальный размер составит 10 104 руб. для работающих родителей). С 1 февраля вырастет и пособие по безработице, его максимальный размер превысит 15 000 руб.
Премьер-министр Михаил Мишустин на недавнем совещании со своими заместителями говорил, что необходимые для выполнения социальных обязательств средства «предусмотрены как федеральным бюджетом, так и Социальным фондом».
Страховые пенсии доиндексируют до уровня инфляции
В феврале будут увеличены также размер фиксированной выплаты к страховой пенсии и стоимость одного пенсионного коэффициента. Они уже выросли в январе на 7,3% (в соответствии с прогнозом Росстата по инфляции), но поскольку фактический показатель оказался выше, то было принято решение о доиндексации страховых пенсий до его значения. Размер этих выплат дополнительно повышается задним числом с 1 января. Все пенсионеры (около 39,3 млн человек) смогут получить увеличенную выплату за февраль и доплату за январь.
Заработает реестр контролируемых лиц
С 5 февраля начнет действовать реестр контролируемых лиц – в него будут вноситься данные об иностранных гражданах и лицах без гражданства со дня прекращения оснований для законного пребывания в России, незаконного пересечения границы, решения о прекращении гражданства РФ, аннулировании визы или ВНЖ и др. Для иностранцев, не имеющих законных оснований находиться в РФ, будет действовать режим высылки. С января вступил в силу президентский указ, в соответствии с которым нелегальные мигранты должны урегулировать свой правовой статус до 30 апреля.
Решившие воспользоваться временной амнистией должны сами или через работодателя обратиться в МВД, сдать биометрию, пройти медицинское освидетельствование и др. После внесения в реестр контролируемых лиц, согласно другому закону, мигрант не может открывать банковские счета и осуществлять другие кредитные операции.
Конфискованное имущество передадут в собственность субъектов РФ
В феврале вступит в силу подписанный в августе закон, в соответствии с которым конфискованное имущество, ставшее орудием совершения или предметом административного правонарушения, подлежит обращению в собственность субъекта РФ по месту нахождения такого имущества. Исключением станет имущество, которое конфисковали за незаконное использование средств индивидуализации товаров и за нарушение таможенных правил.
Появится институт наставничества для трудных подростков
С 5 февраля в отношении отдельных несовершеннолетних сможет проводиться индивидуальная профилактическая работа наставниками. Вести ее смогут граждане, включенные в формируемый Минпросвещения реестр наставников или организации из числа организаций-наставников. К ним могут относиться благотворительные, волонтерские организации, социально ориентированные НКО и др. Назначать наставника будет комиссия по делам несовершеннолетних с согласия ребенка и его родителей или опекуна.
Арестованным в спецприемниках помогут медики МВД
Россиянам, подвергнутым административному аресту, смогут оказывать медицинскую помощь сотрудники медицинских организаций МВД. Прежде право на оказание такой помощи было только у медиков в самих изоляторах временного содержания или центрах для несовершеннолетних нарушителей. Как и раньше, при необходимости арестованный имеет право на получение медпомощи от работников медорганизаций государственной или муниципальной системы здравоохранения.
Обвиняемые смогут поговорить с адвокатами по видеосвязи
С февраля подозреваемые или обвиняемые в следственном изоляторе смогут по своему заявлению рассчитывать на свидание с адвокатом в формате видеосвязи. Проводиться они будут в помещениях площадью не менее 6 кв. м, оснащенных необходимыми коммуникациями, в частности, камерами без функции аудиозаписи и передачи звука.
Для переводов в цифровых рублях введут период охлаждения
С 23 февраля в отношении переводов в цифровых рублях начнут действовать механизмы противодействия подозрительным операциям, аналогичные тем, которые с июля 2024 г. действуют для обычных переводов. Если операция подпадает под признаки мошенничества, банк будет обязан на два дня приостановить ее и уведомить клиента о риске обмана. Если клиент не подтвердит ее выполнение, деньги останутся на его цифровом кошельке.
Банки начнут использовать СБП для оплаты биометрией
С 7 февраля российские банки смогут предоставлять клиентам возможность оплаты товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП) с применением биометрических персональных данных. Речь идет о платежах в пользу юрлиц и ИП. Кроме того, правила использования СБП будут распространены и на филиалы иностранных банков.
Поступления с акцизов на бензин в федеральный бюджет возрастут
В период с 1 февраля 2025 по 1 января 2031 г. будут скорректированы нормативы зачисления акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла. Теперь такие доходы зачисляются в федеральный бюджет по нормативу 31,5%, а региональные – 68,5% (было 25,1%/74,9%).
Налоговый режим АУСН появится еще в шести регионах
С 1 февраля автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) будет введена еще в шести регионах: Карелии, Марий Эл, Ненецком автономном округе, Белгородской, Свердловской и Запорожской областях. С начала года АУСН стала доступна для налогоплательщиков в 58 регионах России, включая город Байконур и пилотные субъекты – Москву, Московскую и Калужскую области, Татарстан. На настоящий момент этот налоговый режим используют более 22 700 предпринимателей.