Будет ли востребована временная «амнистия» для нелегальных мигрантов

Кто попадет в реестр контролируемых лиц

В 2024 г. Путин подписал закон, который подразумевает механизм учета мигрантов через реестр контролируемых лиц. В этот перечень вносятся данные о гражданине или лице без гражданства со дня прекращения оснований для законного пребывания в РФ, незаконного пересечения границы РФ, вынесения решения об отказе в признании беженцем, решения о прекращении гражданства РФ, аннулировании визы или вида на жительство, вынесения решения о сокращении срока временного пребывания, депортации, реадмиссии, нежелательности проживания в РФ и т. д. Для иностранцев, не имеющих законных оснований находиться в РФ, будет действовать режим высылки.

После внесения в реестр контролируемых лиц, согласно другому закону, мигрант не может открывать банковские счета и осуществлять другие кредитные операции. Исключения составляют переводы средств для уплаты обязательных платежей. Иностранцам-нарушителям после внесения в реестр будет запрещено менять место жительства без разрешения МВД, выезжать за пределы региона и муниципального образования, где они проживают. Также им запретят управлять транспортом и получать водительские права, покупать или продавать недвижимость и т. д.