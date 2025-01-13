Будет ли востребована временная «амнистия» для нелегальных мигрантов

Будет ли востребована временная «амнистия» для нелегальных мигрантовУрегулировать свой правовой статус иностранцы могут в течение четырех месяцев
Мигрантам, которые находятся в России с нарушением режима пребывания, дали четыре месяца на легализацию. Урегулировать свой правовой статус они могут до 30 апреля 2025 г. Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин, с 1 января текущего года он вступил в силу.
Указ направлен на иностранцев, сведения о которых подлежат включению в реестр контролируемых лиц. В этот список будут вносить информацию об иностранцах, незаконно находящихся в РФ. Реестр начнет действовать с 5 февраля 2025 г.
Как следует из текста указа, иностранцам и лицам без гражданства предлагается два варианта на выбор: самостоятельно покинуть Россию либо легализоваться.
Для урегулирования правового положения мигранта ему самому или его работодателю для получения разрешительных документов нужно подать заявление в территориальный орган Министерства внутренних дел РФ (МВД) или уполномоченные МВД организации. Эти органы, как говорится в указе, не должны применять административное выдворение к обратившимся мигрантам, желающим легализоваться.
Решившие воспользоваться временной амнистией должны удовлетворять ряду обозначенных в указе требований. Они должны сдать биометрию либо пройти идентификацию по биометрическим персональным данным. В течение года до дня обращения должно быть пройдено медицинское освидетельствование, во время которого определяется факт употребления наркотиков и психотропных веществ, а также факт наличия или отсутствия ВИЧ-инфекции.
У таких граждан не должно быть задолженностей по обязательным платежам (например, должны быть оплачены штрафы). Иностранцу также потребуется предоставить сертификат, подтверждающий владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ.
Помимо этого у иностранцев не должно быть оснований для отказа в выдаче патента, разрешений на работу или временное проживание (в том числе для получения образования), вида на жительство и визы, следует из текста указа.
Его положения не распространяются на иностранцев, создающих угрозу нацбезопасности РФ, в том числе выступающих за насильственно изменение основ конституционного строя. А также на тех, кто финансирует или планирует теракты, оказывает содействие в их совершении, совершает их или поддерживает экстремистские действия. Не распространяется действие указа и на лиц, посягающих на общественные порядок и безопасность, в том числе участвующих в несанкционированных митингах, шествиях и пикетах.
Кто попадет в реестр контролируемых лиц
В 2024 г. Путин подписал закон, который подразумевает механизм учета мигрантов через реестр контролируемых лиц. В этот перечень вносятся данные о гражданине или лице без гражданства со дня прекращения оснований для законного пребывания в РФ, незаконного пересечения границы РФ, вынесения решения об отказе в признании беженцем, решения о прекращении гражданства РФ, аннулировании визы или вида на жительство, вынесения решения о сокращении срока временного пребывания, депортации, реадмиссии, нежелательности проживания в РФ и т. д. Для иностранцев, не имеющих законных оснований находиться в РФ, будет действовать режим высылки.
После внесения в реестр контролируемых лиц, согласно другому закону, мигрант не может открывать банковские счета и осуществлять другие кредитные операции. Исключения составляют переводы средств для уплаты обязательных платежей. Иностранцам-нарушителям после внесения в реестр будет запрещено менять место жительства без разрешения МВД, выезжать за пределы региона и муниципального образования, где они проживают. Также им запретят управлять транспортом и получать водительские права, покупать или продавать недвижимость и т. д.
Для иностранцев, заключивших контракт о прохождении военной службы с Вооруженными силами РФ, прекращают свое действие ранее принятые решения о депортации, реадмиссии, неразрешении въезда и т. д.
Миграционная амнистия 2021 г. позволила легализовать пребывание в России почти 1 млн иностранных граждан, рассказал «Ведомостям» эксперт по миграционным вопросам Вадим Коженов. По его мнению, текущий указ – это дальновидное решение властей на фоне изменений законодательства в сфере миграции. Всего в России на 1 октября 2024 г. незаконно находилось более 740 000 иностранцев, сообщал глава МВД Владимир Колокольцев.
Директор проектов фонда развития международных связей «Добрососедство» Юрий Московский считает, что результаты предложенных в указе мер зависят от того, как они будут реализованы на практике. Немаловажную роль, по его мнению, играет информирование иностранцев о такой возможности. «Пока о ней практически никто не знает», – сказал он.
«Ведомости» направили запрос в МВД с просьбой уточнить, есть ли какие-то ограничения по числу незаконных мигрантов, которые могут легализовать свое пребывание в стране.
Ужесточение миграционной политики произошло в РФ после теракта в «Крокус сити холле» в марте 2024 г. Обвиняемые по уголовному делу – иностранные граждане, в основном из Таджикистана. За январь – ноябрь прошлого года за нарушение миграционных правил из страны было выдворено более 80 000 человек, сообщал ТАСС со ссылкой на источники в Федеральной службе судебных приставов России. В 2023 г. этот показатель составлял 44 200 иностранцев, в 2023 г. – 26 600.