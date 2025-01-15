Инфляция в России по итогам 2024 года достигла 9,52%Месячный рост цен в декабре немного замедлился по сравнению с рекордом ноября
Инфляция в России по итогам 2024 г. составила 9,52%, следует из данных, опубликованных Росстатом. В 2024 г. цены росли быстрее, чем в 2023 и 2021 гг. – тогда показатель достиг отметки в 7,42% и 8,39% соответственно. При этом в 2022 г. инфляция составила 11,94%. Итоговые данные 2024 г. оказались выше ожиданий Центробанка: обновленный в октябре прогноз регулятора предусматривал, что рост цен будет находиться в диапазоне от 8 до 8,5% (более ранний июльский прогноз предусматривал этот показатель в пределах 6–6,5%). В сентябре Минэкономразвития ожидало инфляцию по итогу года в размере 7,3%, в 2025 г. – 4,5%. Глава министерства Максим Решетников уже анонсировал пересмотр прогнозных значений весной. По его словам, уже сейчас понятно, что «мы идем выше траектории».
Сильнее всего в прошлом году подорожали услуги (+9,97%) и продовольственные товары (+9,18%), среди которых антилидером стала плодоовощная продукция (+16,37%). Цены на непродовольственные товары показали рост в 6,38%, следует из данных статведомства. В разрезе стоимости отдельных групп товаров сильнее всего в 2024 г. подорожали куриные яйца (+29,39%), сливочное масло (+17,22%), мясо и птица (+11,38%). Среди непродовольственных товаров сильнее всего выросли цены на медикаменты (+11%), строительные материалы (+8,14%) и бензин (+7,99%). Увеличилась стоимость использования пассажирского транспорта (+14,94%), зарубежного туризма (+14,6%), санаторно-оздоровительных услуг (+12,49%), пишет Росстат.
Месячная инфляция в декабре, по данным Росстата, составила 1,32%, что чуть ниже рекордного за 22 года ноябрьского показателя в 1,43%. За две первые недели 2025 г. (с 1 по 13 февраля) цены выросли уже на 0,67%, в то время как за весь январь прошлого года – на 0,86%. В 2024 г. динамика инфляции была неоднородной. В I квартале наблюдалось ее планомерное снижение в месячном выражении – с 0,86% в январе до 0,39% в марте. Затем рост цен ускорился – с апрельских 0,5% до 1,14% в июле (в этом месяце была проведена индексация тарифов ЖКХ впервые за полтора года). В августе было зафиксировано резкое замедление показателя до 0,2% (традиционно в этом месяце наблюдается сезонное удешевление плодоовощей). Осенью инфляция вновь ускорилась – с 0,48% в сентябре до 0,75% в октябре. В ноябре рост цен удвоился по сравнению с предыдущим месяцем до 1,43%. В последний раз цены в ноябре росли такими темпами в 2002 г.
По оценке ранее опрошенных «Ведомостями» экспертов, рост цен благодаря жесткой денежно-кредитной политике (ДКП) и более сдержанным расходам бюджета может составить 5–6% к концу 2025 г. При этом аналитики не сошлись во мнении относительно начала замедления инфляции. Например, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв считает, что в первом полугодии сохранится высокий инфляционный фон, которому будет сопутствовать замедление темпов роста экономики, в то время как снижение инфляции начнется во второй половине года. При этом главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец настроена более оптимистично и ожидает увидеть позитивную динамику этого показателя уже в I квартале 2025 г. В декабре председатель ЦБ Эльвира Набиуллина признавала, что возвращение инфляции к целевому показателю в 4% займет весь 2025 г. и «захватит часть» 2026 г.