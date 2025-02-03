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Azerbaijan Airlines приостановила рейсы между Баку и Астраханью

Ведомости

Азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines временно приостанавливает рейсы из Баку в Астрахань и обратно на неопределенный срок для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

Авиакомпания связала такое решение с регулярным закрытием воздушного пространства над городом. 8 января по подобной причине Azerbaijan Airlines приостановила осуществление полетов между Баку и Казанью.

25 декабря 2024 г. пассажирский самолет Embraer E190 Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи Актау в Казахстане. На борту лайнера были 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал причиной авиакатастрофы обстрел с земли. По его словам, факты указывают, что самолет получил повреждения извне возле Грозного, практически потеряв управление. Президент РФ Владимир Путин принес извинения в связи с тем, что авиакатастрофа произошла в воздушном пространстве России.

15 января Следственный комитет РФ назначил комплексную проверку действий диспетчерских служб и средств противовоздушной обороны в рамках расследования крушения самолета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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