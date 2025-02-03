Azerbaijan Airlines приостановила рейсы между Баку и Астраханью
Азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines временно приостанавливает рейсы из Баку в Астрахань и обратно на неопределенный срок для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.
Авиакомпания связала такое решение с регулярным закрытием воздушного пространства над городом. 8 января по подобной причине Azerbaijan Airlines приостановила осуществление полетов между Баку и Казанью.
25 декабря 2024 г. пассажирский самолет Embraer E190 Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи Актау в Казахстане. На борту лайнера были 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал причиной авиакатастрофы обстрел с земли. По его словам, факты указывают, что самолет получил повреждения извне возле Грозного, практически потеряв управление. Президент РФ Владимир Путин принес извинения в связи с тем, что авиакатастрофа произошла в воздушном пространстве России.
15 января Следственный комитет РФ назначил комплексную проверку действий диспетчерских служб и средств противовоздушной обороны в рамках расследования крушения самолета.