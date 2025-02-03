В четырех аэропортах России ввели временные ограничения на полеты
Росавиация установила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Астрахани (Нариманово), Казани, Нижнекамска, Ульяновска (Баратаевка). Об этом сообщает пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко.
Ограничения установили ранним утром для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Кроме того, мера вводилась в аэропортах Волгограда (Гумрак) и Саратова (Гагарин), но была отменена в 5:45 и 5:00 соответственно. Ограничения на полеты в воздушной гавани Волгограда также действовали поздним вечером 2 февраля.
Представитель Росавиации подчеркнул, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, что является ключевым приоритетом.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщал, что в ночь на 3 февраля украинская армия попыталась атаковать с помощью беспилотных летательных аппаратов объекты на территории региона. По его словам, в результате падения одного из дронов произошло возгорание, обошлось без пострадавших.