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В четырех аэропортах России ввели временные ограничения на полеты

Ведомости

Росавиация установила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Астрахани (Нариманово), Казани, Нижнекамска, Ульяновска (Баратаевка). Об этом сообщает пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко.

Ограничения установили ранним утром для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Кроме того, мера вводилась в аэропортах Волгограда (Гумрак) и Саратова (Гагарин), но была отменена в 5:45 и 5:00 соответственно. Ограничения на полеты в воздушной гавани Волгограда также действовали поздним вечером 2 февраля.

Представитель Росавиации подчеркнул, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, что является ключевым приоритетом.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщал, что в ночь на 3 февраля украинская армия попыталась атаковать с помощью беспилотных летательных аппаратов объекты на территории региона. По его словам, в результате падения одного из дронов произошло возгорание, обошлось без пострадавших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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