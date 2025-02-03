В четырех аэропортах России ввели временные ограничения на полеты

Ограничения установили ранним утром для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Кроме того, мера вводилась в аэропортах Волгограда (Гумрак) и Саратова (Гагарин), но была отменена в 5:45 и 5:00 соответственно. Ограничения на полеты в воздушной гавани Волгограда также действовали поздним вечером 2 февраля.