СК назначил проверку воздушного движения и ПВО после крушения самолета в Актау
Следственный комитет (СК) России назначил комплексную проверку действий диспетчерских служб и средств противовоздушной обороны (ПВО) рамках расследования крушения пассажирского самолета Azerbaijan Airlines (AZAL). Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
«Для оценки действий должностных лиц диспетчерских служб, системы организации воздушного движения, ПВО назначена комплексная комиссионная организационно-техническая судебная экспертиза», – сказала она.
Кроме того, российское ведомство анализирует переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром воздушного судна AZAL. Назначена комплексная авиационно-техническая экспертиза, изучается состояние всех систем воздушного судна, а также вещественные доказательства.
15 января Telegram-канал Baza опубликовал расшифровку предполагаемых переговоров пилотов разбившегося самолета AZAL с диспетчерами. Согласно ей, пилоты сами приняли решение не садиться в Грозном и Махачкале, а также приняли решение лететь обратно в Баку. В результате пилоты связались с диспетчерской вышкой Актау и выполнили аварийную посадку уже в Казахстане.
Кроме того, из текста следует, что версию о столкновении с птицами выдвинули сами пилоты в переговорах с диспетчерами. Экипаж в беседе с диспетчерами также подтвердил внешнее воздействие на судно.
25 декабря 2024 г. самолет Embraer E190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение у Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек.