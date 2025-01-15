СК назначил проверку воздушного движения и ПВО после крушения самолета в Актау

15 января Telegram-канал Baza опубликовал расшифровку предполагаемых переговоров пилотов разбившегося самолета AZAL с диспетчерами. Согласно ей, пилоты сами приняли решение не садиться в Грозном и Махачкале, а также приняли решение лететь обратно в Баку. В результате пилоты связались с диспетчерской вышкой Актау и выполнили аварийную посадку уже в Казахстане.