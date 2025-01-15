Черные ящики разбившегося самолета AZAL прибыли в Казахстан из Бразилии

29 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что причиной катастрофы стал обстрел с земли. По словам азербайджанского лидера, факты указывают, что самолет получил повреждения извне возле Грозного, практически потеряв управление. Алиев обращал внимание на то, что лайнер был сбит случайно. Днем ранее Алиев обсудил крушение самолета с президентом России Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора. Глава российского государства принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве РФ.