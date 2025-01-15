Черные ящики разбившегося самолета AZAL прибыли в Казахстан из Бразилии
Черные ящики пассажирского самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), разбившегося вблизи Актау, были возвращены в Казахстан из Бразилии. Материал передан специальной комиссии для заключения об авиакатастрофе, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на минтранспорта республики.
Согласно сообщению, комиссия по расследованию авиационного происшествия минтранспорта Казахстана после детального изучения всех фактов и материалов опубликует предварительный отчет. В документе «будет представлена установленная фактическая информация и информация о ходе расследования».
14 января глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2024 г., заявил, что содержимое черных ящиков азербайджанского самолета «уже дало немало интересной информации». Ее содержание лишний раз доказывает, что нужно подождать окончания расследования авиакатастрофы и «не нагнетать в медийном пространстве атмосферу, используя сведения, которые, по большому счету, не подтверждаются информацией из черных ящиков», отметил министр.
25 декабря 2024 г. самолет Embraer E190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение у Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек.
29 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что причиной катастрофы стал обстрел с земли. По словам азербайджанского лидера, факты указывают, что самолет получил повреждения извне возле Грозного, практически потеряв управление. Алиев обращал внимание на то, что лайнер был сбит случайно. Днем ранее Алиев обсудил крушение самолета с президентом России Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора. Глава российского государства принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве РФ.
6 января Алиев заявил, что катастрофы могло не произойти, если бы меры по закрытию воздушного пространства были приняты вовремя. Глава республики потребовал справедливости, полной прозрачности и наказания виновных в крушении самолета.
9 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль заинтересован в абсолютно объективном и беспристрастном расследовании крушения азербайджанского пассажирского самолета в Казахстане для определения причин авиакатастрофы.