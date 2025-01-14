Лавров: содержимое черных ящиков лайнера AZAL дало немало интересных сведений

Пассажирский самолет Embraer E190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение у Актау 25 декабря. На борту лайнера были 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек. 6 января президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что катастрофы можно было бы избежать, если бы вовремя были приняты меры по закрытию воздушного пространства. Алиев потребовал справедливости, полной прозрачности и наказания виновных в крушении самолета.