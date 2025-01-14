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Лавров: содержимое черных ящиков лайнера AZAL дало немало интересных сведений

Ведомости

Содержимое черных ящиков разбившегося рядом с казахстанским Актау азербайджанского самолета лишний раз доказывает, что нужно подождать окончания расследования авиакатастрофы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2024 г.

По его словам, МИД РФ оценил, что «азербайджанские друзья немедленно поддержали» участие России в расследовании «с учетом всех факторов». По его словам, в Бразилии состоялась специальная встреча, в ходе которой были открыты черные ящики.

«Их содержимое уже дало немало интересной информации, содержание которой лишний раз убеждает, что нужно дождаться полноценного расследования и сейчас не нагнетать в медийном пространстве атмосферу, используя сведения, которые, по большому счету, не подтверждаются информацией из черных ящиков», – сказал Лавров.

Пассажирский самолет Embraer E190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение у Актау 25 декабря. На борту лайнера были 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек. 6 января президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что катастрофы можно было бы избежать, если бы вовремя были приняты меры по закрытию воздушного пространства. Алиев потребовал справедливости, полной прозрачности и наказания виновных в крушении самолета.

9 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль заинтересован в абсолютно объективном и беспристрастном расследовании крушения азербайджанского самолета в Казахстане для определения причин авиакатастрофы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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