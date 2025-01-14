Лавров: содержимое черных ящиков лайнера AZAL дало немало интересных сведений
Содержимое черных ящиков разбившегося рядом с казахстанским Актау азербайджанского самолета лишний раз доказывает, что нужно подождать окончания расследования авиакатастрофы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2024 г.
По его словам, МИД РФ оценил, что «азербайджанские друзья немедленно поддержали» участие России в расследовании «с учетом всех факторов». По его словам, в Бразилии состоялась специальная встреча, в ходе которой были открыты черные ящики.
«Их содержимое уже дало немало интересной информации, содержание которой лишний раз убеждает, что нужно дождаться полноценного расследования и сейчас не нагнетать в медийном пространстве атмосферу, используя сведения, которые, по большому счету, не подтверждаются информацией из черных ящиков», – сказал Лавров.
Пассажирский самолет Embraer E190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение у Актау 25 декабря. На борту лайнера были 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек. 6 января президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что катастрофы можно было бы избежать, если бы вовремя были приняты меры по закрытию воздушного пространства. Алиев потребовал справедливости, полной прозрачности и наказания виновных в крушении самолета.
9 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль заинтересован в абсолютно объективном и беспристрастном расследовании крушения азербайджанского самолета в Казахстане для определения причин авиакатастрофы.